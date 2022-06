Pedullà: se a Spalletti portassero via Koulibaly potrebbero nascere dei problemi

Ancora incognita sul futuro di Koulibaly. Al momento, il calciatore percepisce un ingaggio annuo pari a 6 milioni di euro ed il suo contratto risulta in scadenza al termine della prossima stagione calcistica.

Il difensore senegalese non ha ancora confermato la partenza né tantomeno la permanenza nel club calcistico partenopeo. D’altra parte De Laurentiis sembrerebbe disposto ad offrire un rinnovo con un ingaggio più basso rispetto a quello attuale e in, caso di partenza, si sta già guardando intorno.

Il giornalista, Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia ha dichiarato che al momento non ci sono novità sul futuro del difensore che resta comunque molto legato alla città partenopea. Koulibaly per l’allenatore è tra gli incedibili della rosa ed infatti Pedullà ha aggiunto “Se a Spalletti portassero via Koulibaly potrebbero nascere dei problemi”.

Intanto sul difensore in Europa c’è il tecnico Xavi che lo vuole al Barcellona e questa potrebbe essere un’opportunità importante per Koulibaly che, all’alba dei 31 anni, potrebbe voler firmare con il club per provare a vincere qualche titolo.

Resta da capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni.