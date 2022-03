Pelle e capelli, come proteggerli in modo mirato d’inverno

La pelle durante l’inverno subisce l’azione negativa delle basse temperature. È molto sensibile e così si irrita facilmente, ma non solo. Ci sono una serie di fattori, infatti, che alterano la cute ed il suo stato ecco perché bisognerebbe sempre proteggerla e mantenere attiva la sua barriera protettiva.

Durante la stagione fredda la pelle cambia il suo colorito che è decisamente spento, ci siamo mai chiesti perché? Da un lato il metabolismo rallenta e lo strato vitale delle cellule diventa sempre più sottile, dall’altro il processo di eliminazione delle scorie e dei radicali liberi diminuisce e l’incarnato risulta più opaco e spento.

Il viso, poi, tende ad essere spesso screpolato. La pelle si squama per via del vento e del freddo che la scalfiscono essendo una delle parti più esposte. Si disidrata e così anche l’acne se già presente può peggiorare le cose con una maggiore produzione di sebo aumentando, di conseguenza, la produzione dei punti neri e dei brufoli. Insomma una situazione non troppo felice per chi ama tenere il viso in ordine e curato, senza contare poi le situazioni in cui si crea anche il prurito, spesso insopportabile.

Affianco alle difficoltà che ci mostra la pelle, non mancano quelle dei capelli in inverno fin troppo spesso elettrizzati e difficili da “domare”. È evidente che con l’inverno si creano delle situazioni di instabilità che devono essere evitate o quantomeno tenute a bada, soprattutto per la pelle, in particolare del viso e per capelli, elementi che denotano più di altri il nostro aspetto fisico.

Come intervenire dunque? In primis tramite l’alimentazione che permette di introdurre tutti i nutrienti che vanno ad agire sulla pelle e sui capelli andando a rinforzarne la barriera cutanea. Non possono mancare frutta e verdura, per fare il pieno di vitamine e sali minerali, essenziali per il nostro organismo. Affianco ad una buona alimentazione, per dare un supporto maggiore al fisico, si possono associare gli integratori alimentari che con la loro azione mirata riescono a dare un supporto mirato.

Tra quelli proposti da VitaVi, brand di riferimento del settore per la vendita online, ce n’è uno specifico per intervenire in questi casi. Si tratta dell’integratore per pelle e capelli, a base di collagene da bere al gusto di mango, realizzato con i migliori ingredienti selezionati per ridare elasticità alla pelle, ridurre le rughe e rinforzare i capelli.

Con la sua composizione a base di VERISOL®, peptidi di collagene idrolizzato, va ad agire in modo strategico migliorando la secchezza della pelle e lo stato dei capelli disidratati e deboli dando loro un sostegno a 360 gradi per tutto l’anno.