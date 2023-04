Penalizzazione Juventus, tre gli scenari: plausibile la restituzione di una parte dei punti

Mercoledì alle ore 14.30 la Juventus conoscerà il suo futuro in merito alla penalizzazione in classifica di quindici punti da scontare nell’attuale stagione. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tre possono essere gli scenari possibili in seguito al parere del Collegio di Garanzia del Coni.

“Gli scenari possibili sono sostanzialmente tre: conferma, cancellazione, rinvio per una rimodulazione (di fatto, una diminuzione) della sanzione“, riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport.

Lo scenario più plausibile, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe proprio quello relativo ad una riduzione della penalizzazione per il club bianconero, il quale avrebbe quindi a disposizione un maggior numero di punti rispetto agli attuali 44 in classifica, così da poter lottare con le altre per un posto di UEFA Champions League. In ogni caso bisogna aspettare dopo le 14.30 per avere la certezza.