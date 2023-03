Penalizzazione Juventus, Ziliani: “Nessun giornale ha riportato questa notizia sui bianconeri”

Nelle ultime settimane, in casa Juventus si pensa più ai tribunali che al campo. In seguito alle ultime scoperte, infatti, i bianconeri sono stati penalizzati per quindici punti in classifica e la situazione potrebbe aggravarsi per via delle manovre illecite per la situazione bilanci.

Intanto, sul proprio account Twitter, il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, scrive: “E dunque la notizia che per primo ieri vi ho dato, la carta COVISOC ottenuta dalla Juventus al TAR violando le norme federali, quindi illecitamente, era vera (bastava leggere le regole). Oggi nessun giornale sportivo, in festa il giorno prima, ne parla. Così è la vita“.

Effettivamente, nessun giornale ha dato peso alla notizia riportata dal giornalista, il quale rimane stupito da come alcune testate tendono a privilegiare i bianconeri in una situazione così delicata per il mondo del calcio italiano.