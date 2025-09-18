Manchester City, in arrivo pesante penalizzazione in campionato? Pep Guardiola sarebbe preoccupato

Alla vigilia del big match tra Manchester City e Napoli, l’attenzione dei media si è concentrata non solo sul campo, ma anche sull’umore di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo, di solito brillante e loquace davanti ai microfoni, si è invece mostrato insolitamente rigido e distaccato, liquidando i giornalisti con risposte brevi e poco incisive.

Il contrasto con l’atmosfera solitamente carismatica delle conferenze di Guardiola non è passato inosservato. Secondo quanto raccolto da Gaetano Imparato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il nervosismo non sarebbe un caso isolato, ma il riflesso di una tensione che si respira nell’ambiente dei Citizens.

“Guardiola nervoso in conferenza? Qui a Manchester si parla molto del rischio che il City corre dal punto di vista dei fair play finanziario. La squadra rischia una penalizzazione in campionato, e questo sta allarmando un po’ tutto l’ambiente: tecnico compreso”.

Nelle ultime settimane, infatti, in Inghilterra si parla con insistenza di possibili guai legati al fair play finanziario e di provvedimenti che potrebbero cambiare il corso della stagione. L’eventualità di una penalizzazione in Premier League genera apprensione e Guardiola lo lascia trasparire.