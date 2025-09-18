giovedì, Settembre 18, 2025
HomeAttualitàManchester City, in arrivo pesante penalizzazione in campionato? Pep Guardiola sarebbe preoccupato
Attualità

Manchester City, in arrivo pesante penalizzazione in campionato? Pep Guardiola sarebbe preoccupato

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Pep Guardiola, fonte Wikipedia
Pep Guardiola, fonte Wikipedia

Alla vigilia del big match tra Manchester City e Napoli, l’attenzione dei media si è concentrata non solo sul campo, ma anche sull’umore di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo, di solito brillante e loquace davanti ai microfoni, si è invece mostrato insolitamente rigido e distaccato, liquidando i giornalisti con risposte brevi e poco incisive.

Il contrasto con l’atmosfera solitamente carismatica delle conferenze di Guardiola non è passato inosservato. Secondo quanto raccolto da Gaetano Imparato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il nervosismo non sarebbe un caso isolato, ma il riflesso di una tensione che si respira nell’ambiente dei Citizens.

“Guardiola nervoso in conferenza? Qui a Manchester si parla molto del rischio che il City corre dal punto di vista dei fair play finanziario. La squadra rischia una penalizzazione in campionato, e questo sta allarmando un po’ tutto l’ambiente: tecnico compreso”.

Nelle ultime settimane, infatti, in Inghilterra si parla con insistenza di possibili guai legati al fair play finanziario e di provvedimenti che potrebbero cambiare il corso della stagione. L’eventualità di una penalizzazione in Premier League genera apprensione e Guardiola lo lascia trasparire.

Articolo precedente
Carta Dedicata a Te: i negozi che applicano lo sconto del 15%
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode