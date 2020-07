Penn Badgley: che fine ha fatto il Dan di Gossip Girl? Ecco cosa fa ora

Una delle serietv divenute oramai un cult è sicuramente Gossip Girl, riuscendo a conquistare una gran fetta di adolescenti. Tra i tanti personaggi divenuti indimenticabili, nel cuore dei tanti fan è rimasto Penn Badgley, Dan Humphrey. Il volto dell’attore dall’anno scorso è accostato ad un personaggio di una serietv targata Netflix, più volte al centro di molte polemiche.

IL MONDO DI GOSSIP GIRL – Era il lontano 2007 quando la serie naufragò in televisione, venendo trasmessa dal network The CW. Gossip Girl è tratta dall’omonima serie di romanzi di Cecily von Ziegesar, raccontando la vita e gli intrighi di giovani rampolli dell’Upper East Side. A farsi spazio in quel mondo patinato è Dan Humphrey, una voce fuori da quel coro fatto di lustrini e lusso senza freni.

A farlo entrare nella realtà dell’Upper East Side è Serena Van Der Woodsen, con cui ha avuto una travolgente e passionale storia d’amore. La loro turbolenta storia, fatta di tira e molla, ha fatto sognare i tanti fan della serie.

E ORA? – Chiuso il capitolo ‘Gossip Girl’, Penn ha continuato la strada della recitazione, approdando anche nel grande schermo con le pellicole Easy Girl, Margin Call e Cymbeline. Attualmente, però, l’attore è noto per il suo ruolo da protagonista in una delle ultime serietv di successo firmata Netflix. Si tratta di You, dove Badgley interpreta l’oscuro e instabile Joe Goldberg. La serietv è stata sommersa di polemiche poiché la figura del ragazzo, uno stalker e un serial killer, era stata romanticizzata da varie fan.

Dopo una lunga storia con Blake Lively, la Serena di Gossip Girl e una successiva frequentazione con Zoe Kravitz, l’interprete ha conosciuto la contante Domino Kirke. La coppia è sposata dal 2017 e proprio quest’anno hanno annunciato di aspettare un figlio, il primo per Penn e il secondo per sua moglie.

