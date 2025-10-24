Pensionata trovata con 35kg di droga e armi nascoste in casa

Non solo hashish e cocaina, ma anche munizioni e armi, sono stati ritrovati dietro ad un mobile della cucina di una donna di 70 anni. La pensionata, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai Carabinieri dopo il blitz.

ARRESTATA PENSIONATA – Nel blitz dei Carabinieri avvenuto nell’abitazione dell’anziana in via Pietro Di Castri, sono stati ritrovati 34 chilogrammi di hashish e 120 grammi di cocaina, insieme pistole, munizioni e disturbatori di frequenza. Inoltre, sono stati ritrovati tutti i materiali utili per il confezionamento delle dosi.

La droga era nascosta dietro a una zona visibile solo togliendo il mobilio della cucina. Gli stupefacenti sono stati trovati sottovuoto, vicino ad essi erano sparso del caffè, così da depistare l’olfatto dei cani antidroga.

Nonostante i tentativi nel nascondere la droga, gli agenti, una volta entrata nell’abitazione, hanno notato il pavimento leggermente rigato, segno che i pavimenti sono stati spesso spostati.

La pensionata di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, è stata subito arrestata, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina, oltre ai reati di ricettazione di una pistola con matricola abrasa e detenzione abusiva di munizioni.