Guardiola esalta Milinkovic-Savic, il portiere del Napoli era stato accostato anche al Manchester City

Pep Guardiola, fonte Wikipedia
Il Manchester City ha superato il Napoli con un netto 2-0 all’Etihad Stadium, confermando la propria forza e solidità in Europa. Nonostante il risultato, la squadra di Antonio Conte ha mostrato carattere e organizzazione, tenendo testa al club inglese. Al termine della partita, Pep Guardiola ha esaltato il club azzurro.

L’allenatore catalano, infatti, non si è limitato a sottolineare i meriti dei suoi, ma ha speso parole di grande rispetto per il Napoli e per il lavoro di Conte. In particolare, Guardiola ha voluto soffermarsi su uno dei protagonisti della serata, Vanja Milinkovic-Savic, portiere scelto da Conte al posto di Meret.

L’estremo difensore serbo, con una serie di interventi decisivi, ha evitato che il passivo fosse più pesante, strappando applausi a scena aperta. “Non è facile restare concentrati per 70′ come il Napoli. Eravamo 10 contro 11, abbiamo fatto un calcio noioso con l’intenzione di fare gol. Milinkovic-Savic è stato strepitoso. Sappiamo bene che squadra abbiamo sfidato”

“A volte giocare contro dieci uomini può essere complicato, soprattutto contro una squadra di Antonio Conte. La pazienza era fondamentale? Le squadre italiane sono incredibili. Ho giocato tante volte contro di loro in Champions, e anche in undici contro dieci non sono mai riuscito a sfondarle facilmente”.

