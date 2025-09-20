Guardiola esalta Milinkovic-Savic, il portiere del Napoli era stato accostato anche al Manchester City

Il Manchester City ha superato il Napoli con un netto 2-0 all’Etihad Stadium, confermando la propria forza e solidità in Europa. Nonostante il risultato, la squadra di Antonio Conte ha mostrato carattere e organizzazione, tenendo testa al club inglese. Al termine della partita, Pep Guardiola ha esaltato il club azzurro.

L’allenatore catalano, infatti, non si è limitato a sottolineare i meriti dei suoi, ma ha speso parole di grande rispetto per il Napoli e per il lavoro di Conte. In particolare, Guardiola ha voluto soffermarsi su uno dei protagonisti della serata, Vanja Milinkovic-Savic, portiere scelto da Conte al posto di Meret.

L’estremo difensore serbo, con una serie di interventi decisivi, ha evitato che il passivo fosse più pesante, strappando applausi a scena aperta. “Non è facile restare concentrati per 70′ come il Napoli. Eravamo 10 contro 11, abbiamo fatto un calcio noioso con l’intenzione di fare gol. Milinkovic-Savic è stato strepitoso. Sappiamo bene che squadra abbiamo sfidato”