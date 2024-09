Pep Guardiola vuole una stella dell’Inter a tutti i costi

Il manager del Manchester City Pep Guardiola avrebbe individuato in un centrocampista dell’Inter un acquisto ideale per il futuro

Dopo aver visto passare a un altro club giocatori del calibro di Julian Alvarez in estate, Guardiola ha probabilmente indebolito la sua squadra durante la off-season. Anche se inizialmente era a suo agio con i numeri che aveva a disposizione, l’infortunio di Rodri ha messo i bastoni tra le ruote.

Anche se non è stato confermato, il centrocampista spagnolo dovrebbe essere assente a lungo termine a causa dell’infortunio al legamento crociato che ha subito domenica contro l’Arsenal. Guardiola è in grado di schierare giocatori del calibro di Rico Lewis, John Stones, Mateo Kovacic e Ilkay Gundogan nella sala macchine come alternativa diretta a Rodri. Tuttavia, sembra che Guardiola sia aperto all’idea di acquisire un altro nome importante per il suo centrocampo ad un certo punto nel 2025.

Guardiola “innamorato” del giocatore

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, Pep Guardiola si è innamorato dell’idea di ingaggiare Nicolò Barella e vorrebbe che i dirigenti del City spingessero per l’acquisto dell’italiano il prima possibile, probabilmente la prossima estate.

Barella ha trascorso gli ultimi cinque anni con i colori dell’Inter, contribuendo con 23 gol e 52 assist alle sue 240 presenze in tutte le competizioni. In questo periodo ha vinto due titoli di Serie A, contribuendo a far sì che l’Inter si impegnasse per negoziare un prolungamento del contratto fino al 2029. L’Inter è chiaramente in una posizione di forza per quanto riguarda il futuro di Barella, ma questo non significa necessariamente che un trasferimento non possa concretizzarsi. Il City è in una posizione altrettanto dominante per quanto riguarda le norme sul profitto e la sostenibilità della Premier League e ha i fondi per concludere un affare.