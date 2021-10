La figlia di Pep Guardiola, Maria, beccata a baciarsi con un giocatore del Tottenham

Il gossip sportivo è servito. Maria Guardiola, figlia di uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre sarebbe stata beccata dai paparazzi inglesi mentre baciava l’attaccante del Tottenham, Dele Alli. Il rumor che da settimana impazzava nella terra di sua maestà sarebbe dunque del tutto vero, con i due ragazzi che a Londra ormai fanno coppia fissa e non tentano neppure più di nascondersi.

I primi a scrivere della piccante relazione tra la figlia di Guardiola e Alli erano stati i cronisti del The Sun, rivista gossippara per antonomasia del Regno Unito. Ben cinque mesi fa, infatti, il tabloid dichiarava “Dele e Maria sembravano non avere la minima preoccupazione. Non gli interessava che qualcuno li guardasse mentre si baciavano di fronte alla consolle del DJ. C’era tantissima gente che li guardava“.

Nonostante la rivelazione bomba la vita sentimentale dei due non aveva più destato la curiosità di nessuno. Tutto questo fino a qualche giorno fa quando, questa volta il Daily Mail avrebbe scritto di Maria e Dele usciti insieme dal ristorante Mayfair, nel cuore di Londra per poi dirigersi a prendere un caffè da portar via nel vicino Starbucks.

Sembrerebbe che col caffè ancora fumante in mano la coppia sarebbe salita sulla stessa auto per poi partire sfrecciando e perdersi nel dedalo delle strade londinesi. Se l’episodio risalente ad aprile nel club Cloud 9 Bar avrebbe ancora potuto ritenersi del tutto casuale, be altra sensazione avrebbe destato questo nuovo avvistamento, sintomo di una storia ormai consolidata e sempre più reale.

L’entourage del giocatore al momento ha deciso per il più stretto riserbo sulla questione. Lo stesso dicasi per la rampolla di casa Guardiola, il cui profilo Instagram è addirittura privato. Eppure la vera voce che si vorrebbe ascoltare su questa storia d’amore sarebbe proprio quella di Pep, allenatore del Manchester City e avversario del genero per il titolo in Premier. Avrà dato la sua benedizione oppure l’avrà presa come peggio non si potrebbe?