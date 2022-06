Per chi tiferanno gli italiani al mondiale di Qatar 2022?

Sono lontani i tempi migliori, almeno per quanto riguarda la maglia azzurra della nazionale di calcio italiana. Le notti magiche di Italia 90, cantate in coppia da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, rispolverate per l’occasione durante l’ultimo europeo inglese che ci vi ha visto trionfatori, sono abbastanza lontane.

L’Italia non vi partecipa per la seconda volta consecutiva

La nazionale di calcio azzurra ha mancato l’appuntamento con la massima manifestazione calcistica per la seconda volta. Quattro anni fu la Svezia a eliminare ai play off la squadra guidata da Ventura. Il testimone in panchina è passato quindi a Roberto Mancini, capace di vincere a Wembley un Europeo memorabile, in casa dell’Inghilterra ai rigori, e di farsi buttare fuori dalla Macedonia del Nord nel primo dei due spareggi che ha poi visto andare a Qatar 2022 il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Qatar 2022: un inedito mondiale invernale

Il prossimo sarà un mondiale inedito, per la sua collocazione temporale, che ad ogni modo influenzerà il mondo del pallone, anche quello italiano. Infatti il calendario annuale della prossima serie A era stato stilato in funzione della partecipazione azzurra, si inizia già nel caldo mese di Agosto e si farà una lunga pausa invernale dove, ancora una volta, staremo a guardare.

Tifosi spettatori e non protagonisti. Certo, in caso di vittoria azzurra non ci sarebbero stati i tradizionali bagni nelle fontane visto il rigido clima invernale che poco invoglia, ma il problema non sussiste perché, per l’appunto staremo a guardare e a fare il tifo per le nazionali degli altri.

Quali saranno le squadre seguite dagli italiani?

Così, senza gli azzurri in campo, quali saranno le squadre a cui i nostri tifosi offriranno il loro tifo e la loro passione occasionale. Difficile a dirsi visto che ci sono tante squadre e tanti motivi diversi che possono spingere a fare il tifo per loro.

Certo, qualcuno sull’onda emotiva della guerra, avrebbe sicuramente tifato per l’Ucraina ma la nazionale di Kiev non ce l’ha fatta a qualificarsi e, dopo aver battuto la Scozia, è stata eliminata dal Galles, nazionale che, anche per questo motivo non potrà contare su un gran numero di tifosi non autoctoni.

Restando nel Regno Unito può invece contare su un ben altro fascino la nazionale dei tre leoni, gli Inglesi tornano al mondiale e cercheranno di essere protagonisti, supportati da un gran numero di appassionati italiani affascinati dallo splendore della Premier League.

La Spagna della Liga, del Barcellona e del Real Madrid che incantano in Europa, quest’ultimo ha vinto la Champions League annuale, guidato dall’italianissimo Carlo Ancelotti, avrà senz’altro qualche tifoso italiano in più.

L’Argentina di Leo Messi e del toro interista, Lautaro Martinez, che ci ha appena battuto con un secco 3 a 0 dai tempi di Diego Armando Maradona gode di un buon supporto italiano, soprattutto dalle parti di Napoli.

Piace molto anche il Brasile, la Selecao incanta in campo. Qui però il dubbio è quello di veder aumentare nettamente il distacco tra noi e i verde oro per quel che riguarda il numero di mondiali vinti visto che l’Italia è ferma a 4 e non potrà arrivare a 5 almeno per un bel po’.

A qualcuno piace la Francia, vuoi per il Paris Saint Gerrmain ma anche per i vari Pogba, Mbappè e Benzema, giocatori davvero straordinari capaci di regalare magie in campo.

Tra le squadre europee impegnate anche la Danimarca, la danish dynamite che già in passato si è dimostrata cenerentola in grado di stupire, attira qualche attenzione e qualche simpatia, così come la Polonia di Lewandowski, uno dei migliori giocatori, troppo spesso sottovalutato.

Marocco, Senegal e Camerun sono le nazionali africane e anche queste squadre possono contare nel nostro paese su un discreto numero di simpatizzanti.

La passione per il gioco

Un altro motivo che spinge gli italiani e non solo loro a seguire il mondiale sono proprio le scommesse online. L’azzeccare un pronostico dopo aver tifato per 90 minuti è una soddisfazione che gli appassionati ben conoscono. Certo, mancando l’Italia un po’ di gusto viene meno e qualche disamorato finirà con il rinunciare a seguire il calcio, almeno per questa edizione. Altri invece riverseranno la loro passione su altre squadre, come abbiamo visto, tifando per loro e piazzando le loro scommesse e le loro giocate riguardanti le squadre partecipanti a Qatar 2022. Per saperne di più andate su bookmakersnonaams.net. Cercheranno d’indovinare i pronostici dei vari gironi di qualificazione e il cammino fino all’ultimo minuto. Ricordiamo che è ammesso al gioco chi ha già compiuto i 18 anni di età.