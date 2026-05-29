Per Gila al Napoli serviranno 30 milioni. Per Rabiot servirà forzare

Il Napoli continua a muoversi con grande attenzione sul mercato in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza azzurra c’è quello di Mario Gila, difensore della Lazio che piace molto anche a Massimiliano Allegri. Il club partenopeo avrebbe già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione, ma la richiesta di Claudio Lotito resta molto alta: servono almeno 30 milioni di euro per convincere i biancocelesti a lasciar partire il centrale spagnolo

La situazione si evolverà

Gila viene considerato un profilo ideale per rinforzare la difesa del Napoli grazie alla sua forza fisica, alla velocità e alla capacità di impostare l’azione da dietro. La società azzurra vuole costruire una squadra competitiva e il reparto arretrato sarà uno dei punti da sistemare durante l’estate.

Attenzione anche alla situazione legata ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è un pallino di Allegri, che lo conosce molto bene dai tempi della Juventus. Tuttavia, l’eventuale assalto del Napoli dipenderà soprattutto dalle mosse del Milan. Se i rossoneri dovessero accelerare concretamente per il giocatore, allora il club di De Laurentiis potrebbe decidere di entrare in corsa per evitare di perdere un’occasione importante.

Cosa aspettarsi?

Il mercato del Napoli, dunque, si preannuncia ricco di movimenti e strategie. La società azzurra sta lavorando su più tavoli per consegnare al nuovo allenatore una squadra competitiva in ogni reparto. Oltre alla ricerca di un difensore centrale, considerato fondamentale per aumentare le alternative e sopperire alla mancanza numerica nel reparto arretrato, il club guarda con attenzione anche al centrocampo. La possibile partenza di Frank Anguissa obbliga infatti il Napoli a valutare profili di qualità e personalità, capaci di garantire equilibrio, forza fisica e inserimenti offensivi.