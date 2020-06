Corriere della Sera: Maurizio Sarri rischia già l’esonero dalla Juventus

Il malcontento dei tifosi della Juventus era iniziato già da prima del lockdown per via di alcune prestazioni non proprio soddisfacenti. Poi la vittoria con l’Inter poco prima del blocco aveva fatto risalire le quote di Maurizio Sarri, ma la sconfitta di ieri ai rigori contro il Napoli che ha consegnato la Coppa Italia a Gattuso è stata un bel boccone difficile da digerire non solo per i tifosi bianconeri ma soprattutto per la dirigenza.

Stando così le cose, l’insoddisfazione della piazza nei confronti dell’allenatore Maurizio Sarri cresce sempre di più, e la sua situazione potrebbe iniziare a essere in bilico, specialmente se le cose in campionato si iniziassero a mettere male vista la pressione della Lazio che è decisa a dare filo da torcere fino alla fine.

Anche la Champions League quest’anno si è complicata prima del solito: nell’andata degli ottavi di finale, la Juventus ha perso fuori casa contro il Lione e sarà chiamata a rimontare il risultato allo Juventus Stadium per evitare una clamorosa eliminazione già al primo turno dopo i gironi.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, Maurizio Sarri rischia l’esonero. Nelle prime due partite post Coronavirus in 180 minuti nessun bianconero è riuscito a segnare un goal e si è vista un’evidente crisi di gioco. Le prossime partite di campionato saranno quindi subito decisive.

A prescindere dalla condizione fisica deficitaria di alcuni calciatori, Sarri non potrà più sbagliare e dovrà evitare di farsi superare dalla Lazio. Ronaldo e compagni saranno impegnati lunedì al Renato dall’Ara di Bologna contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic per cercare di allungare sulla Lazio che invece sarà di scena mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta.

Non è da escludere, dunque, che Maurizio Sarri non abbia la possibilità di rimontare la sconfitta rimediata a Lione qualora la classifica in campionato peggiori. La sconfitta in finale di Coppa Italia rischia di essere una breccia importante nella sua avventura a Torino.