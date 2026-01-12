Per l’estate il Napoli sogna Zaniolo: idea possibile

Il Napoli continua a guardarsi intorno in vista del prossimo mercato estivo e tra i nomi che circolano c’è anche quello di Nicolò Zaniolo. La dirigenza azzurra avrebbe fatto un primo passo per capire la situazione del giocatore, senza però entrare ancora in una trattativa vera e propria. Si tratta, al momento, di una valutazione preliminare

Idea concreta o solo illusione?

Zaniolo è un profilo che interessa perché può dare fisicità, forza e qualità al reparto offensivo. È un giocatore capace di giocare in più ruoli e, se in condizione, può fare la differenza. Proprio per questo il Napoli sta cercando di capire se ci siano i margini giusti per un’operazione che possa rinforzare la squadra.

Naturalmente tutto dipenderà da diversi fattori: il costo del cartellino, l’ingaggio e anche la volontà del calciatore. Il Napoli non ha fretta e preferisce muoversi con attenzione, valutando bene ogni possibilità prima di prendere una decisione definitiva. Per Zaniolo, invece, Napoli potrebbe essere una buona occasione per tornare protagonista in una piazza importante e ambiziosa. Per ora resta solo un’idea di mercato, ma con l’avvicinarsi dell’estate il suo nome potrebbe tornare a far parlare di sé.

La situazione si può evolvere?

Per Zaniolo potrebbe essere un’effettiva svolta di carriera, visti gli ultimi anni. Tra Galatasaray, Aston Villa, Atalanta, Fiorentina e ora Udinese il calciatore ha raccimolato fin troppe delusioni. Questa stagione sembra si stia riprendendo e, complice anche un diritto di riscatto a 10 milioni o 5 più il 50 % sulla rivendita, in estate potrebbe restare in Italia. L’Udinese, però, potrebbe scegliere di girarlo direttamente al Napoli o ad eventuali pretendenti ad un prezzo maggiorato. L’unica vincente, però, di questa storia resta il Galatasaray.

I turchi, infatti, hanno pagato il classe ’99 15 milioni di euro dalla Roma. Una trattativa dilazionata in più rate, che si è già pagata da sola. Infatti, il giocatore è stato più fuori dalla Turchia che altro e tra i vari prestiti il club turco ha guadagnato 14, 90 milioni di euro. Dovesse finire per cederlo la prossima sessione potrebbe addirittura a guadagnare, di solo cartellino, quasi 25 milioni di euro totali nel corso degli anni. A fronte di uno stipendio di poco più di 2, 5 milioni di euro e di un 20 % di rivendita futura nei confronti della Roma, da capire se ancora valido, il club turco è riuscito davvero a guadagnare tanto da un’operazione fallimentare sotto il punto di vista sportivo.