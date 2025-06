Per Núñez è sfida a due tra Milan e Napoli: ecco la cifra per l’attaccante

Darwin Núñez è l’obiettivo numero uno di Milan e Napoli per l’attacco. Antonio Conte lo vede come un possibile sostituto per Romelu Lukaku, mentre Massimiliano Allegri come un’occasione per mettere competizione all’interno dell’attacco

60 milioni di motivi per dire sì

La base d’asta per l’acquisto dell’estate sembra essere 60 milioni. Non pochi soldi quelli richiesti dal Liverpool, che pagò 85 milioni di euro il cartellino dell’uruguaiano quando lo prese dal Benfica. Dopo una stagione disastrosa ad Anfield, non si può dire che il calciatore sia prossimo a rimanere. Anzi, dalla dirigenza dei Reds spingono affinché lui vada via e ci sarebbe la voglia di provare a recuperare più soldi possibili. Napoli e Milan sono avvertite.

L’avventura in Inghilterra

Il bottino di Darwin Núñez in Inghilterra non rappresenta al meglio quello di un attaccante di peso. Sembrava essere arrivato come la controparte di Erling Haaland, un rivale che potesse far tremare il Manchester City, invece ha deluso le aspettative. 95 presenze e soli 25 gol, che hanno fatto sì che i tifosi volessero vederlo andare via. Sul classe ’99 non ci sono solo il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri, ma anche l’Al Hilal di Simone Inzaghi che vuole una punta che possa rendere più interessante la rosa.