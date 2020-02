Per Pogba potrebbe essere l’ultimo anno a Manchester

La storia d’amore tra Paul Pogba e il Manchester United non è mai sbocciata. Da quando il francese ha lasciato la Juventus per trasferirsi in Premier le cose non sono mai andate alla perfezione. Oltre a prestazioni altalenanti sia individuali che di club, in ogni sessione di calciomercato è stato accostato puntualmente sia al Real Madrid che addirittura alla Juventus per un ritorno di fiamma, e adesso… ci risiamo.

Il contratto di Paul Pogba scade a giugno 2021 ma il suo club ha la possibilità di estendere per un altro anno il suo vincolo (in maniera unilaterale). Ma sembra davvero che questo possa essere l’ultimo anno a Manchester dato che ormai Pogba ha già 26 anni e dopo aver vinto il mondiale con la Francia vuole tornare a vincere titoli importanti anche a livello di club, possibilità che non ha avuto all’Old Trafford.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Manchester Evening News, stavolta ci siamo davvero. Pogba in estate vuole fare le valigie e cambiare aria. Resterà da capire se di ritorno a Torino o magari per andare a Madrid alla corte di Zinedine Zidane che lo vuole da sempre, specialmente adesso che Modric non è più quello di una volta e c’è bisogno di un ricambio importante.

La Juventus comunque non starà a guardare e Fabio Paratici farà di tutto per acquistare il francese, magari prima che la dirigenza inglese decida di prolungare il suo contratto, in modo da poter spendere qualcosina in meno rispetto ai 120 mln che aveva offerto Florentino Pérez ai Red Devils qualche anno fa.