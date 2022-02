Per quale squadra tifa Diletta Leotta? La confessione della conduttrice di DAZN

La sua prima dicitura che l’ha portata alla ribalta è stata quella di “Signora della Serie B” quando si occupava della relativa trasmissione del sabato su SKY quando ancora l’emittente satellitare ne deteneva i diritti. Poi con l’avvento di DAZN, ha cambiato casacca divenendone il simbolo indiscusso. Stiamo parlando della conduttrice Diletta Leotta ormai sulla cresta dell’onda che vanta anche una partecipazione al Festival di Sanremo del 2020.

Addirittura ha fatto capolino sul grande schermo con la sua parte interpretata nel cinepanettone “Chi ha incastrato Babbo Natale” con Alessandro Siani e Christian De Sica. La showgirl siciliana ha già quindi bruciato le tappe e il futuro è senza dubbio dalla sua parte.

La sua professionalità non l’ha mai portata a sbilanciarsi e far trasparire pubblicamente durante una delle sue trasmissioni la sua simpatia calcistica. Gli appassionati di calcio e i suoi ammiratori si interrogano da tempo su quale sia la sua squadra.

In realtà si era già sbilanciata al riguardo qualche anno fa nel corso di un’intervista radiofonica ammettendo due simpatie calcistiche. Oltre all’ovvia simpatia per il Catania che è la sua città natale, la conduttrice di DAZN ha rivelato di provare una forte ammirazione verso il Napoli:

“Sono catanese e ovviamente simpatizzo per il mio Catania. Ma anche per il Napoli, amo la città che ahimè non conosco ancora benissimo. So che c’è una grande passione e un gran fermento culturale a Napoli. Inizialmente dovevo far l’Università sotto al Vesuvio. Poi la vita mi ha portato a Roma”.