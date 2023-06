Per Scalvini è Inter contro Napoli

Sia il club lombardo che i campioni della Serie A sarebbero interessati a Giorgio Scalvini. Tuttavia, la posizione dell’Atalanta sul suo diamante grezzo è chiara

Dopo aver vinto lo storico titolo di Serie A, il Napoli si troverà ad affrontare un cambio di rotta con il nuovo allenatore Rudi Garcia. Naturalmente, cercherà di mantenere il suo posto privilegiato sul trono dello scudetto, insieme a una partecipazione più che positiva alla Champions League.

Per quanto riguarda il mercato, sembra che la società presieduta da Aurelio De Laurentiis stia studiando il modo per rafforzare le prestazioni del suo progetto allo Stadio Diego Armando Maradona. Per questo motivo è alla ricerca di Giorgio Scalvini (19), promettente terzino che sta dimostrando le sue qualità all’Atalanta.

Possibile partenza, anche se potrebbe rimanere

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bergamaschi hanno valutato la sua partenza a 40 milioni di euro. La sua versatilità gli permette di giocare con successo a centrocampo, caratteristica che ha fatto scalpore anche all’Inter. In altre parole, si profila un’intensa battaglia per Scalvini.

Sempre a proposito di Scalvini, vale la pena ricordare che è monitorato dall’Atletico Madrid. Tuttavia, sembra che i principali estimatori del gioiello della Dea si trovino in patria. Insomma, sia i nerazzurri che i partenopei cercheranno di anticipare l’acquisto di Giorgio Scalvini. Il giocatore sembrerebbe contento eventualmente di continuare il proprio percorso di crescita a Bergamo, specialmente perché non vorrebbe bruciare le tappe. Un suo trasferimento in una big potrebbe arrivare solo nel caso in cui arrivasse l’offerta giusta.