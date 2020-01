Per Venerato il Napoli comprerà Berardi e Boga per 50 milioni di euro

Dopo la notizia della doppia trattativa del Napoli con il Verona per comprare Amrabat e Rrahmani a giugno, i partenopei continuano a cercare un doppio acquisto da un’altra squadra di Serie A. È quanto riportato dal noto giornalista napoletano Ciro Venerato nel corso dell’ultima trasmissione della Domenica Sportiva andata in onda domenica sera su Rai 2. Secondo quanto detto da Venerato il Napoli in estate concluderà un doppio affare che porterà Domenico Berardi e Jeremie Boga in azzurro.

La trattativa si concluderà con un bonifico da circa 50 milioni di euro che il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà versare nelle casse del presidente dei neroverdi per assicurarsi le prestazioni dei due attaccanti. Berardi, classe ’94, è stato in passato richiesto da molti club, ma un po’ per infortuni, un po’ per prestazioni altalenanti non è mai riuscito a fare il salto di qualità, e, stavolta, pare avere l’occasione giusta per affermarsi in una grande.

Boga, invece, passato dalle giovanili del Barcellona ha gli occhi di mezza Europa addosso. Ha caratteristiche da esterno veloce in grado sia di poter finalizzare l’azione che di fare assist decisivi per i compagni. Il suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro mentre quello dell’italiano sui 30 milioni.

Un indizio è stato ottenuto dalla partita Sassuolo Napoli, prima della quale il presidente Aurelio De Laurentiis e il DS Giuntoli si sono intrattenuti a lungo a bordo campo con il direttore generale del Sassuolo, Carnevali. Con questo doppio colpo il Napoli andrebbe subito a colmare le partenze di Callejón e Mertens, che salvo clamorosi capovolgimenti di fronte non rinnoveranno il contratto e lasceranno lo Stadio San Paolo a giugno a parametro zero, non avendo trovato l’accordo per il rinnovo.