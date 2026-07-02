Perché andare a vivere nella natura è una tendenza in crescita

A Milano si sta assistendo a un vero e proprio esodo, l’appeal della città meneghina sta calando a causa dei prezzi, del caos e dell’inquinamento e sempre più persone scelgono di spostarsi in borghi lombardi limitrofi e persino in terreni all’aperto lontani dal centro. Lo stesso trend si può verificare un po’ in tutta Italia, con una ripopolazione di territori quasi dimenticati.

Non è solo questione di nostalgia, c’è chi vuole un approccio più green, chi cerca metrature più ampie e chi semplicemente vuole sfruttare lo smart working per potersi allontanare dal traffico e rallentare.

Le casette di legno segnano un boom

Le persone spesso per risparmiare acquistano un terreno e ci posizionano casette in legno abitabili; costano molto meno di una casa ma è bene sapere che avendo una metratura superiore a quella dell’edilizia libera rientrano nelle regole residenziali e richiedono permessi di costruzione, impianti certificati e requisiti minimi abitativi che possono variare di comune in comune.

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La ricerca della qualità di vita

Dirlo nel 2026 sembra quasi banale ma dal periodo della pandemia in poi le persone hanno rivalutato la propria vita e iniziato a preferire lo stare all’aperto e in contesti bucolici rispetto alla confusione delle grandi città. Si va oltre l’acquisto di una seconda casa in regioni come la Toscana o l’Umbria.

Chi si trasferisce in campagna o in montagna appartiene a un profilo variegato: si spazia dalle coppie giovani ai freelance fino alle famiglie con bambini piccoli e senza escludere gli over 50 e 60 che sperano di trascorrere gli anni della pensione in un ambiente più confortevole e tranquillo.

Gli spostamenti degli ultimi 3 anni sono stati analizzati dai dati ISTAT che confermano il trend di fuga dalle grandi aeree metropolitane con un flusso particolarmente vivace da Milano, Roma e Napoli verso centri più piccoli.

Il gancio del lavoro da remoto

Se per anni il motivo del “no” al trasferimento era il pendolarismo verso l’ufficio lo smart working ha cambiato tutto. Che si tratti di un giorno in presenza oppure di full remote c’è chi sceglie questa strada; dopotutto basta una buona connessione internet per fare moltissime attività.

Il senso di comunità

Molto spesso, sbagliando, si pensa alla città come alla situazione più conviviale. Eventi, serate, cinema, ristoranti… certo, il calendario appuntamenti è fittissimo ma chi c’è davvero? Il senso di comunità che invece pervade nei territori più piccoli batte tutto.

Il costo della vita fa il resto, dopotutto vivere in centro è tutto fuorché economico. Affitti, mutui, supermercati: tutto va a contribuire a generare un vero e proprio gap con i centri rurali che stanno acquisendo cittadini. Basti pensare persino ai programmi “case a 1 euro” che sta facendo il giro della Penisola per poter ridare vita a un’Italia rurale ormai dimenticata.

Questi sono i motivi per cui sempre più persone scelgono di lasciare le città in favore di una vita green a contatto con la natura in contesti decisamente più tranquilli.