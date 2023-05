Perché Berardi non cambia club?

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo è uno dei giocatori attualmente più richiesti dalle grandi società sportive italiane. I motivi sono molteplici: è considerato uno dei migliori marcatori in assoluto, è secondo per record di presenze in campo ed ,inoltre, nel 2021 insieme alla nazionale italiana si è laureato campione d’Europa.

Le società sportive che lo contendono sono diverse, tra queste quella partenopea prova da svariati anni a fargli indossare la maglia azzurra. De Laurentis infatti durante questa stagione ci riproverà con ancora più accanimento vista la probabile cessione di Hirving Lozano. Il mancato rinnovo del contratto biannuale porterà alla cessione di un giocatore fondamentale che dovrà essere sostituito e sopratutto dovrà essere all’altezza della squadra campione d’Italia.

Il motivo per il quale l’attaccante classe ’94 abbia rifiutato più volte un contratto con un’importante società italiana, riguarda la sua sfera personale.

La sua compagna, Francesca Fantuzzi, nota influencer ed imprenditrice insieme al loro bambino non è disposta a trasferirsi con il suo compagno per motivi lavorativi. La sua attività a Reggio Emilia non le permette di allontanarsi e il suo compagno per stare affianco alla compagna ed al piccolo Niccolò ha fatto un’importante scelta di vita. Ovvero quella di restare con lei. Questa scelta però sembra che è a svantaggio dell’ala destra italiana che così facendo non potrà mai andare in un top club.

Anche Francesco Oppini, opinionista di fede juventina ne ha parlato nella trasmissione “il processo”. Il suo intervento è stato: “Domenico Berardi non accetterebbe il Napoli a causa della compagna. Sia chiaro: non c’è alcuna preclusone nei confronti della città e nemmeno per la squadra. La compagna dell’attaccante ha una attività a Reggio Emilia e, per questo motivo, è poco probabile che approdi a Napoli”. Ha specificato quindi che non c’è alcun odio verso la squadra partenopea ma solo una scelta personale e una questione di f.