Perché Chiara Ferragni non è andata a Belve? Le segnalazioni

Tre mesi fa, durante una delle sue consuete anteprime, Davide Maggio aveva rivelato un incontro riservato tra Francesca Fagnani e Chiara Ferragni, che aveva acceso i riflettori sulla possibilità che l’influencer partecipasse alla nuova stagione di Belve. L’ipotesi sembrava concretizzarsi, con la Fagnani che aveva confermato l’intenzione di invitare Ferragni, offrendo un’opportunità per la 37enne di raccontare la sua versione dei fatti, lontano dalla cornice di Che Tempo Che Fa.

Qual è la verità?

Tuttavia, nonostante le voci e i piani iniziali, Chiara Ferragni non è mai apparsa nel programma. Gabriele Parpiglia, ospite nel programma Protagonisti su RTL 102,5, ha svelato i motivi dietro la sua assenza. La giornalista ha spiegato che, al posto di Ferragni, è stata invitata Taylor Mega, una figura che ha suscitato non poche polemiche, non solo per la sua presenza nel talk show, ma anche per i rapporti passati con Fedez. In particolare, Mega aveva accusato l’ex marito di Chiara di averla tradita con lei, dando così il via a un turbine mediatico.

Secondo Parpiglia, la decisione di sostituire Ferragni con Taylor Mega avrebbe una spiegazione legata alle questioni legali in corso. Infatti, la procura non si è ancora espressa ufficialmente su alcuni aspetti della vicenda che coinvolgono l’influencer, tanto che i suoi avvocati le avrebbero consigliato di evitare apparizioni pubbliche, almeno fino a che la situazione legale non fosse più chiara.

A quel punto, Francesca Fagnani avrebbe optato per invitare Taylor Mega, una scelta che, secondo il giornalista, potrebbe anche nascondere una certa dose di “ripicca” nei confronti di Ferragni, vista la tensione che caratterizza i rapporti tra le due donne.

In definitiva, l’assenza di Chiara Ferragni a Belve sembra essere il risultato di un intreccio di fattori legali e personali, che hanno portato la produzione a rivedere i suoi piani iniziali. La partecipazione di Taylor Mega, invece, si inserisce in un contesto di opportunità mediatica e, forse, di risposta a una situazione ancora irrisolta.