Perché Fabian Ruiz lasciò il Napoli?

Fabian Ruiz lo scorso anno ha lasciato il Napoli per approdare in Francia, al Paris Saint-Germain. Il centrocampista spagnolo però non ha condotto una stagione all’altezza del suo valore di mercato. Un’anno fa l’ex Betis lasciò la squadra partenopea per la cifra spropositata che aveva richiesto, voleva un rinnovo contrattuale ad un prezzo troppo elevato. Voleva che il suo contratto passasse dagli 1.8 milioni per ai ben 4.5 milioni di euro.

Il giocatore classe ’96 ha giocato nel Napoli per 4 anni con 3 diversi allenatori. I primi anni sotto la guida di Carlo Ancelotti furono per lui provvidenziali, vista la sua giovane età si investì molto su di lui. Nonostante le poche reti collezionò un numero importante di presenze fino ad un calo vertiginoso che si bloccò solo con l’avventò del nuovo mister Gattuso. Il rendimento tornò su buoni livelli sul finire della stagione 2019-2020. Con Luciano Spalletti, poi, il giocatore spagnolo diventò fondamentale per la squadra, chiudendo la stagione con 7 reti e diversi assist in 38 presenze complessive.

Nonostante ciò, il presidente De Laurentiis non ha voluto rinnovare il contratto con la nuova cifra proposta dall’entourage del calciatore. Durante la trasmissione “si gonfia la rete”, il giornalista Raffaele Auriemma affrontò la questione affermando: “I calciatori che hanno chiesto al Napoli ingaggi spropositati, come Fabian Ruiz che voleva passare da 1.8 a 4.5 milioni di euro, saranno ceduti dai partenopei.

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di accontentarli. Di squadre pronte a dargli 4.5 milioni non ce ne sono state, i giocatori aspettano di andare a parametro zero per guadagnare di più. Non ci sono stati interessamenti per Fabian, Zielinski e per Lozano.” Difatti probabilmente quest’anno Lozano e Zielinski lasceranno il Napoli proprio per questa motivazione.

Invece l’unica squadra ad aver accettato di accontentare lo spagnolo è stata la società parigina che non ha ottenuto grandi risultati però con il suo acquisto. Il centrocampista spagnolo difatti ha collezionato 27 presenze (la maggior parte da subentrante) ed un solo goal, una stagione insomma davvero non all’altezza delle sue potenzialità.