Perché gli italiani amano tanto il poker?

Sin da quando il poker fece la sua prima apparizione in formato moderno agli inizi del secolo XIX, si capì che si trattava di un gioco fuori dal comune. Nel corso del tempo questa impressione è stata confermata a livello internazionale, anche grazie alle qualità intrinseche che lo caratterizzano.

Tra le precedenti, si annoverano la disponibilità di un elevato numero di varianti tra cui scegliere, la possibilità di realizzare molte mani in un arco di tempo ristretto e l’esistenza di tornei per tutte le tasche e le abilità. Oltre a questo, poi, i passi in avanti compiuti nell’ultimo quarto di secolo non hanno fatto altro che contribuire alla sua già di per sé immensa fama.

Infatti, è anche grazie alla diffusione di internet e al perfezionamento degli Smartphone a partire dagli anni novanta del secolo scorso, se oggi circa cento milioni di persone a livello mondiale si dedicano al poker solo tenendo in considerazione la sua modalità online. A conferma di questa affermazione, si può fare riferimento ai dati pubblicati di recente dallo Zion Market Research.

Secondo questo istituto di ricerca, nel 2022 il fatturato totale derivante dal poker sarebbe stato pari a 86,2 miliardi di dollari. Già di per sé straordinaria, questa cifra sarebbe destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni fino a raggiungere quota 237,5 miliardi nel 2030.

A questi valori, gli italiani contribuiscono enormemente. Dopo aver presentato brevemente i momenti fondamentali nella storia del poker e le sue regole principali a mo’ di contestualizzazione, in questo articolo si definirà la situazione di questo gioco specifico entro i confini nazionali e si cercherà di comprendere le cause principali del suo successo.

Storia del poker

Il poker ha una passato tanto antico quanto entusiasmante. Sebbene infatti le sue regole ufficiali vennero pubblicate per la prima volta negli Stati Uniti nel 1858, i suoi primi antenati certificati potrebbero essere un tipo di domino diffuso in Cina nel secolo X d.C. e l’As-nas persiano del secolo XVII d.C.

Dopo aver raggiunto le sponde nord-americane nel secolo XIX ed essersi espanso enormemente durante la Guerra di Secessione (1861-65), questo gioco visse uno straordinario momento di celebrità un secolo più tardi. Con la fondazione delle World Series of Poker di Las Vegas nel 1970 e la proclamazione del Texas Hold’em a protagonista del suo Main Event l’anno successivo, infatti, si può dire che il poker iniziò a conquistare il mondo intero.

Il suo successo definitivo, poi, è giunto tra la fine del secolo scorso e gli inizi di quello presente. Mentre agli anni novanta, infatti, risale la già citata popolarizzazione di internet e degli Smartphone, il 2003 si ricorda come l’anno in cui Chris Moneymaker – un principiante – riuscì ad aggiudicarsi suddetto Main Event e, così, a far sognare in grande milioni di persone a livello internazionale.

Regole del poker

In quasi tutte le varianti, la finalità del gioco è la stessa: sconfiggere gli avversari per aggiudicarsi il montepremi in palio. Per farlo, si deve riuscire a rimanere gli unici giocatori in gara a causa del ritiro prematuro degli altri partecipanti, oppure raggiungere lo showdown con la combinazione di carte migliore.

In senso ascendente, queste includono la carta alta, la coppia, la doppia coppia, il tris, la scala e il colore. Tra queste e la più alta in assoluto – la scala reale – ci sono poi il full, il poker e la scala colori.

Un ottimo modo per capire come queste funzionano è allenarsi giocando. In Italia esiste un operatore che ha da sempre messo a disposizione tornei internazionali e locali ai quali i suoi utenti sono invitati per sfidarsi. In questo modo, si potrà iniziare a fare le prime partite online, magari cimentandosi in delle avvincenti partite che questo sito rinomato mette a disposizione dei suoi clienti. Tra questi, si annovera il Mystery Bounty, che prevede l’assegnazione di una taglia a chi vi prende parte ma anche il famoso Texas Hold’em. Sarà quindi semplice imparare le tecniche di gioco e la gerarchia delle carte, imparando quindi l’importante scala colori poker usufruendo del leader italiano.

Tutto sul poker in Italia

L’Italia, una terra di giocatori

Il fatto che il primo casinò legale della storia sia proprio stato aperto nel Bel Paese la dice lunga sull’amore per il gioco che si respira entro i confini nazionali. Per essere precisi, questo memorabile evento risale al 1638 e la struttura che lo ospitava era il Ridotto di San Moisè di Venezia.

La tradizione italiana dell’azzardo, però, risale a ben prima. A titolo d’esempio, si ricorda che già gli antichi romani erano soliti dedicarsi nel tempo libero a giochi come la morra, il testa o croce, i dadi e il par et impar solo per nominare alcuni dei più conosciuti.

Situazione legislativa

Il 27 giugno del 1998 è stata approvata la prima legge finalizzata alla regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia. Per assistere invece alla prima partita legale di poker online entro i confini nazionali – nella variante Texas Hold’em e in modalità torneo – si dovette attendere fino al 2 settembre del 2008.

Nel luglio del 2011, poi, il Governo Berlusconi optò per regolamentare e liberalizzare sia i casinò online – per quanto riguarda i giochi da tavolo e le lotterie – che i siti di scommesse sportive. Presa con la finalità di rimpinguare le Casse dello Stato, questa decisione è stata rivoluzionaria, con l’Italia che ha fatto da apripista a livello europeo.

Occorre precisare, però, che risale allo stesso anno la prima sentenza della Corte di Cassazione riguardante la definizione di gioco d’azzardo e, in base a questa, la distinzione tra modalità torneo e cash. Secondo questa, inizialmente l’unica ammessa era la prima, dato che non si riteneva che fosse basata solo sulla fortuna e l’aleatorietà, ma anche e soprattutto sulla razionalità.

Statistiche recenti

Oltre a occuparsi di fornire le licenze alle sale da gioco fisiche e online che operano in Italia, l’ADM è anche l’ente incaricato di pubblicare i dati ufficiali relativi all’industria del gioco nel suo complesso. Come ogni ottobre, anche l’anno scorso questi sono stati presentati sul Libro Blu, che per quanto riguarda il poker riporta che la modalità torneo ha registrato una spesa pari a 77,66, 124,31 e 106,05 milioni di euro rispettivamente nel 2019, 2020 e 2021; la sua versione cash, invece, ha raggiunto i 60,10, 82,67 e 71,23 milioni nello stesso periodo.

Per farsi un’idea delle statistiche relative al 2022 nel suo complesso si dovrà ancora attendere qualche tempo. Ciò nonostante, è comunque possibile farsi un’idea sull’andamento del poker in Italia facendo riferimento a quelli resi disponibili a cadenza mensile.

Sebbene la spesa degli scorsi giugno e luglio per la versione cash online sia inferiore rispetto all’inizio dell’anno, è comunque estremamente positiva, essendo equivalsa rispettivamente a 4.823.374,79 e 4.697.586,40 euro.

Giocatori locali famosi

Gli italiani non devono percorrere distanze enormi per trovare campioni di poker a cui ispirarsi. Basti citare a questo proposito Bonavena, Candio, Pescatori, Buonanno e Sammartino, oltre che stelle in ascesa come Isaia e Kanit.

Vale inoltre la pena fare riferimento al 2022 per definire chi ha guadagnato di più nei tornei dal vivo. In ordine crescente, appaiono nella lista dei più vincenti Peluso, Cortellazzi, Speranza, il già citato Sammartino e Bendinelli; mentre il primo l’anno scorso si è aggiudicato 503.879 euro, l’ultimo ha superato quota 1.600.000 euro.

Cosa rende il poker tanto amato in Italia

Il proposito principale di questo articolo è stato quello di stabilire quali siano i motivi che determinano un tale successo del poker sul territorio nazionale. Secondo quanto esposto, la risposta a questo quesito potrebbe trovarsi in primo luogo nel fatto che gli italiani sono per tradizione un popolo di giocatori.

Inoltre, occorre anche considerare la situazione legislativa favorevole e all’avanguardia nei confronti del gioco d’azzardo in generale e del poker più in particolare. A questo vanno poi aggiunti l’ingente lavoro svolto dall’ADM – che permette a tutti gli appassionati di concedersi una partita all’insegna della totale sicurezza – nonché l’esistenza di numerosi giocatori locali di successo da cui chi ambisce a fare del poker la propria professione può prendere spunto.