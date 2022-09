Perché le relazioni fra Cina e Taiwan sono tanto tese

Da parecchi anni sentiamo parlare di scaramucce diplomatiche fra la Cina e Taiwan, ma solo nell’ultimo periodo il livello di tensione è arrivato all’apice, attirando l’attenzione di tutto il mondo occidentale. Non tutti ne conoscono le ragioni, per cui cerchiamo di fare chiarezza.

Cominciamo con il delineare il contesto geografico. L’isola di Taiwan dista circa 100 miglia dalla costa sud-est della Cina. Si trova nella cosiddetta “prima catena di isole”, che include un elenco di territori amici degli USA; i più conoscono quest’area tramite la cinematografia, con pellicole celebri come “800 eroi” sulla battaglia del 1937 tra cinesi e giapponesi, o ancora “Midway” e “ La battaglia di Midway” sulla vittoria della marina militare degli Stati Uniti contro la flotta giapponese nel 1942.

Fonti storiche dicono che Taiwan passò per la prima volta sotto il controllo cinese nel 17° secolo, poi, nel 1895, fu ceduta al Giappone dopo aver perso la prima guerra sino-giapponese. Ma nel 1945 tutto torna come prima, a seguito della perdita della Seconda Guerra Mondiale da parte nipponica.

Nel frattempo nella Cina continentale scoppiò una guerra civile tra le forze governative nazionaliste guidate da Chiang Kai-shek e il Partito Comunista di Mao Zedong. Quest’ultimi vinsero nel 1949 e salirono al governo di Pechino, così Chiang Kai-shek e i fedelissimi del partito nazionalista (Kuomintang) fuggirono a Taiwan, dove governarono per diversi decenni.

Da qui la Cina ritiene che Taiwan sia da considerare suo territorio ancora oggi. Dal lato opposto i taiwanesi non concordano, perché non hanno mai fatto parte del moderno stato cinese formatosi dopo la rivoluzione del 1911 e neanche della Repubblica Popolare Cinese maoista nata nel 1949. Attualmente solo 14 Paesi riconoscono Taiwan come Paese sovrano.

Uno scenario che porta immediatamente il pensiero alla crisi Russia-Ucraina o alla tensione fra Serbia e Kosovo, in cui spesso si celano ragioni economiche. Infatti, Taiwan è “la fonderia di chip” del mondo intero, con la sua produzione del 65% di tutti i semiconduttori presenti a livello globale: una garanzia di profitti, ma anche di potere commerciale.

In tutto questo gli USA hanno sempre mantenuto una posizione ambigua, non netta, per non pregiudicare le proprie relazioni internazionali. Però i toni sono diventati più aspri da quando, in occasione della recente visita di Nancy Pelosi a Taipei, l’amministrazione Biden si è pubblicamente dichiarata pronta a difendere Taiwan.