Napoli, a Dimaro 7 esclusioni eccellenti. Un calciatore comprato a gennaio può essere il jolly di Conte?

Da qualche giorno è iniziato il ritiro della SSC Napoli a Dimaro che poi si sposterà a Castel di Sangro. L’allenatore Antonio Conte ha subito preso decisioni importanti, escludendo quei calciatori che o sono sulla lista di sbarco o non rientrano nei piani del mister. Gli esclusi eccellenti sono sette: Walid Cheddira, Jens Cajuste, Jesper Lindstrom, Michal Folorunsho, Cyril Ngonge, Giuseppe Ambrosino e Victor Osimhen.

Un calciatore sarebbe però rimasto deluso dalle decisioni del mister. Mentre i vari Cajuste, Ngonge e Folorunsho sono ormai già con un piede lontano da Napoli, Jesper Lindstrom si aspettava almeno di essere convocato per iniziare la preparazione e provare a convincere l’allenatore partenopeo. Per De Laurentiis, Lindstrom era un potenziale fuoriclasse e non a caso è stato pagato 25 milioni di euro.

NAPOLI, IL RITIRO A DIMARO PUO’ ESSERE L’OCCASIONE PER ALCUNI CALCIATORI DI CONVINCERE L’ALLENATORE ANTONIO CONTE?

I calciatori che dovranno fare il possibile per strappare una convocazione anche per il prossimo ritiro sono i vari Coli Saco, Nikita Contini, Mathias Ferrante, Nosa Obaretin, Lorenzo Sgarbi, Claudio Turi e Luis Hasa.

Quest’ultimo, in particolare, potrebbe essere la vera sorpresa, il jolly del Napoli di Conte in vista della prossima stagione. Arrivato a Napoli nel mercato di gennaio su indicazione di Giovanni Manna, non è ancora riuscito ad esordire con Conte in panchina. A Dimaro si sta mettendo in mostra ed Antonio Conte potrebbe anche confermarlo e regalargli qualche scampolo di partita. Già a Castel Volturno aveva impressionato il mister.