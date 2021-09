Perché scegliere il digital marketing

Quando un’attività o un’azienda decidono come investire il proprio budget, spesso si chiedono per quale motivo dovrebbero investire nel digital marketing. Cosa dà in più rispetto al marketing offline? E perché in questo periodo è così importante?

Durante il periodo di pandemia in cui ci siamo ritrovati è emersa l’importanza dell’online. Per vedersi con i propri cari, ma anche per l’acquisto. Gli e-commerce hanno infatti avuto un ruolo importantissimo durante la pandemia, e anche chi non acquistava online si è reso conto della comodità di questi servizi.

È vero che molte persone amano andare a fare shopping, ma molte altre non ne hanno il tempo, e così l’acquisto online è spesso l’unica via. Quindi perché non ampliare il proprio business vendendo anche online?

Inoltre il digital marketing permette di ottimizzare il budget speso. Grazie all’analisi dei dati infatti è possibile capire quale fetta di pubblico genera più conversioni in base ai nostri prodotti/servizi, e indirizzare loro la pubblicità. Questo a differenza del classico marketing online, che spesso si traduce in volantinaggio o cartellonistica, molto costosi e con pochi risultati.

Le attività di digital marketing possono essere molte e diverse tra loro:

Campagne Social,

Campagne Google Ads,

Email marketing,

Sms marketing,

Direct mailing,

Article marketing.

E inoltre è possibile lavorare su tutta la parte Seo del sito web per uscire nei risultati organici di ricerca di Google.

Come scegliere allora cosa fare? Puoi rivolgerti ad una web agency Roma (title=“web agency Roma”) o vicino alla tua attività, che grazie al suo staff possa seguirti passo passo nella definizione della strategia migliore per te, scegliendo mezzi e attività.

Una volta provato il digital marketing, non potrai più farne a meno!