Perché scegliere il letto contenitore di Eminflex

Il letto contenitore di Eminflex è un complemento d’arredo pratico e confortevole, poiché permette di avere a disposizione un comodo letto, garantito da un marchio italiano, strutturato in modo da disporre di un ampio spazio sottostante alla rete. Il prezzo piuttosto basso ha reso questo letto molto popolare e ha convinto parecchie persone ad acquistarlo.

L’offerta che Eminflex propone è costituita da un letto matrimoniale con contenitore sottostante la rete, un materasso con coprimaterasso matrimoniale, due cuscini e due trapunte: si tratta quindi di un’ottima occasione per rinnovare la propria camera da letto con un elemento funzionale e di ottima qualità.

Il prezzo del letto varia in relazione al modello di materasso, ma rimane comunque piuttosto conveniente, considerando che, in pratica, con una spesa contenuta si possono acquistare tutti gli accessori.

Le caratteristiche del letto contenitore di Eminflex

Garantito dall’azienda italiana Eminflex, il letto contenitore proposto in promozione è un prodotto di ottima qualità.

Si presenta con un’estetica piacevole e moderna, facilmente adattabile in qualsiasi ambiente abitativo, con una struttura resistente e realizzata con la massima cura, e con il caratteristico spazio contenitore situato sotto la rete, facilmente accessibile grazie al comodo meccanismo che permette di alzare la rete senza fatica.

Il design semplice ma raffinato crea un effetto di equilibrio e armonia nella camera da letto, si adatta bene a qualsiasi tipo di armadio o cabina armadio ed è la scelta ideale per chi predilige un arredamento moderno ed elegante.

I vantaggi di un letto con contenitore

Il letto con contenitore è un complemento d’arredo che ha iniziato a diffondersi negli ultimi anni, in merito alle doti di praticità e versatilità.

La possibilità di poter sfruttare lo spazio situato al di sotto della rete, è molto utile per chi non ha un armadio sufficientemente capiente e non dispone di una superficie sufficiente per realizzare un ripostiglio o una cabina armadio più grande.

Il contenitore posto sotto la rete è ideale per riporre coperte, trapunte, cuscini, pigiami, ma anche indumenti, scarpe e accessori utilizzati saltuariamente: una sorta di guardaroba / ripostiglio che permette di custodire una buona quantità di oggetti.

Per questo il letto con contenitore è indicato per una camera piccola, dove non è possibile inserire un armadio aggiuntivo, per un monolocale e per un loft.

Questo tipo di letto in genere è privo di testata, proprio per consentire di sollevare facilmente la parte superiore e raggiungere il contenitore posto sotto la rete, ed è rivestito esternamente in tessuto lavabile e resistente, proposto in diversi colori.

In particolare, il letto con contenitore di Eminflex ha un design morbido ed elegante, che si adatta anche ad una camera da letto classica.

Il materasso merita un riguardo particolare, poiché si tratta di un modello di ottima qualità, ergonomico e confortevole, realizzato in schiuma memory, in grado di adattarsi ai movimenti del corpo senza perdere la forma e l’elasticità.

La tecnologia particolare con cui è stato prodotto garantisce inoltre una perfetta traspirazione e una temperatura sempre piacevole in ogni stagione.