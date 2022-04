Perché un sito ben fatto è la carta vincente per il tuo business

È davvero necessario, nel 2022, avere un sito internet? Perché dovrei creare un ecommerce per il mio negozio? Se hai un’attività e ti stai facendo queste domande, sei nel posto giusto: la risposta è sì. Già da diversi anni è ormai fondamentale avere un proprio sito web aziendale, per tutta una serie di motivi: vediamoli insieme.

Perché avere un sito web aziendale

Il primo fondamentale motivo è la visibilità: oggigiorno ormai la stragrande maggioranza dei consumatori ricerca informazioni e compara prodotti su internet, in modo da fare acquisti consapevoli che garantiscano la maggior qualità al miglior prezzo. Ed è proprio qui che entra in gioco il sito web aziendale: gli utenti che cercano un determinato prodotto o servizio troveranno il tuo sito, che fornirà loro informazioni chiare e precise in merito alla tua attività e farà quindi crescere la riconoscibilità e reputazione del tuo brand.

Un ulteriore vantaggio dell’avere un sito per il tuo business è che questo non presenta limiti di tempo né di spazio: anche i potenziali clienti di altre città potranno consultare il catalogo dei tuoi prodotti o servizi, scoprendone le caratteristiche ed eventualmente procedendo all’acquisto comodamente da casa, senza le limitazioni date dalla distanza geografica oppure dagli orari (pensiamo ad esempio alle persone che escono tardi da lavoro e quindi trovano quasi tutti i negozi già chiusi).

Infine, il terzo grande vantaggio di un sito aziendale è che internet offre tantissime possibilità di promozione, che con un buon investimento possono già portare risultati apprezzabili. Perché questo accada naturalmente è necessario che il target a cui la tua attività si rivolge sia ben definito e, in primis, che il sito sia ben costruito, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista tecnico.

Nei prossimi paragrafi, vediamo insieme quali informazioni dovresti inserire all’interno del sito e quali accorgimenti tecnici adottare.

Quali categorie inserire all’interno del sito

Innanzitutto, è necessario che la homepage del tuo sito sia chiara, ordinata e funzionale. Il cliente (o potenziale cliente) deve essere in grado di orientarsi senza fatica tra le varie categorie e di trovare al primo colpo ciò che sta cercando, che sia un prodotto oppure un’informazione che lo aiuti nella scelta.

Per questo motivo, in homepage dovrebbero essere presenti poche categorie fondamentali:

Il catalogo è la parte più importante del sito in ottica di conversione. Qui dovranno essere presentati in modo ordinato tutti i tuoi prodotti o servizi, ciascuno con le proprie caratteristiche e specifiche descritte in modo sintetico ma esaustivo. Se si tratta di un ecommerce di prodotti fisici, il consiglio è di inserire anche delle immagini: l'utente avrà così un'idea più definita e concreta del prodotto che sta osservando, che gli farà percepire il sito e il brand come più affidabile.

Chi siamo. È molto importante che sia presente una pagina di presentazione della tua attività. Racconta, senza dilungarti troppo, come è nata la tua azienda e qual è la sua missione: questo creerà una sorta di legame con il cliente o potenziale cliente, che riuscirà a percepire l'identità del tuo brand e quindi a riconoscerlo e tenerlo di conto per i suoi prossimi acquisti.

Gli utenti che visitano il sito potrebbero avere delle domande in merito ai tuoi prodotti o servizi oppure, nel caso sia presente anche un punto vendita fisico, potrebbero volersi recare fisicamente in negozio per toccare con mano i prodotti o discutere vis-à-vis dei servizi che offri. Ecco perché è fondamentale che sul tuo sito sia presente la sezione contatti: qui potrai inserire l'indirizzo del punto vendita fisico, se presente, un numero di telefono e/o una mail o un form di contatto da compilare.

Come creare un sito SEO friendly

Abbiamo visto quali sono le pagine e informazioni da inserire perché il sito risulti esaustivo per gli utenti dal punto di vista contenutistico.

Ci sono però anche altri elementi da tenere in considerazione, per migliorare la user experience ma anche per aiutare il sito a essere indicizzato su Google e ben posizionato per le chiavi di ricerca che riguardano i tuoi prodotti o servizi. Si tratta di elementi dalla comprensione non immediata, ma che possono fare la differenza: ecco perché è importante rivolgersi a un’agenzia o meglio ancora a un professionista, come ad esempio un consulente SEO Milano, per far realizzare e ottimizzare il proprio sito evitando il rischio di errori che potrebbero comprometterne la funzionalità e visibilità. Ma quali sono questi elementi? Di seguito ti introduciamo i più importanti.

Il primo fattore è la velocità di caricamento: se una pagina impiega troppo tempo per caricare, l’utente probabilmente la abbandonerà prima che si apra. Google tiene conto di questo e premia i siti web più veloci con un posizionamento migliore.

Un altro elemento diventato ormai imprescindibile per qualsiasi sito web è che sia mobile friendly, ovvero che il layout si adatti alla tipologia di supporto utilizzata e quindi alla dimensione della finestra o dello schermo. Ormai più del 50% delle ricerche avvengono su dispositivi mobili ed è quindi impensabile che un sito presenti aspetto e contenuti che vengano mal visualizzati su cellulare o tablet.

È poi fondamentale che l’architettura del sito sia ordinata e segua una logica precisa. Gli argomenti più importanti e più ampi dovranno quindi corrispondere alle pagine principali, a cui far dipendere delle pagine secondarie più specifiche; tutte le pagine del sito devono essere collegate al menù principale, in modo che l’utente possa orientarsi facilmente e che a Google siano ben chiare la struttura e le tematiche del sito.

Sempre per lo stesso motivo dovrai prestare attenzione ai cosiddetti metadati delle varie pagine. Si tratta del page title e della meta description, ovvero il titolo e la brevissima descrizione delle pagine che otteniamo come risultati a seguito di una ricerca su Google: questo permetterà agli utenti di capire a colpo d’occhio se il risultato è pertinente alla richiesta e allo stesso tempo consentirà a Google di associare alle varie pagine il giusto argomento e le relative parole chiave.