Pericolo Meret per il Napoli, il Torino vuole il portiere

Alex Meret potrebbe lasciare i partenopei a fine stagione, anche per cercare minutaggio altrove. Su di lui si starebbe muovendo il Torino

L’estate napoletana sarà una stagione di grandi manovre. I partenopei perderanno, quasi sicuramente, svariati profili a zero visti i mancati rinnovi. Primo su tutti David Ospina, quasi certo ormai dell’addio al capoluogo campano. Se il portiere colombiano lascerà, c’è ancora qualcuno che sembra non esser sicuro di rimanere a Napoli.

Alex Meret sembra infatti esser una possibile partenza, visto anche il malcontento del giocatore che vorrebbe più minutaggio. In stagione Spalletti gli ha preferito svariate volte Ospina, nonostante la dirigenza punti parecchio sull’ex portiere dell’Udinese. Ora su Meret sembra però esserci l’interesse di Urbano Cairo.

I dubbi sul rinnovo e la possibilità granata

Il portiere friulano non sarebbe sicuro del voler rinnovare con i partenopei, tanto che potrebbe valutare anche un trasferimento. Trasferimento che potrebbe avvenire, specialmente se il ballottaggio con Ospina non dovesse terminare. Il giocatore vuole accumulare presenze, anche in vista di una possibile convocazione con l’Italia nel caso in cui quest’ultima si qualificasse al prossimo mondiale.

Tutto dipenderà da questo finale di stagione, dunque. Nel caso in cui Spalletti continui a preferire David Ospina, ormai certo dell’addio, Meret – secondo Tuttosport – chiederà la cessione. A quel punto il Torino potrebbe cogliere la palla al balzo. Berisha, Milinkovic-Savic e Gemello – per ora – non convincono la dirigenza granata, che vorrebbe un portiere d’alto spessore. Specialmente dopo l’addio di Salvatore Sirigu, che ha lasciato il Torino per accasarsi al Genoa.