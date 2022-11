Pericolo per la Juventus, sollievo per l’Inter: PSG Su Ndicka

Evan Ndicka sarebbe entrato nel mirino del PSG, che starebbe pian piano mollando la pista che porterebbe a Milan Skriniar

Il Paris Saint Germain sembra intenzionato a mollare la pista che porta a Milan Skriniar, lasciando il difensore in balia di Real Madrid e Arsenal. Sembra un sollievo per l’Inter, ma resta ancora il forte pericolo di mancato rinnovo per lo slovacco.

Pericolo che però diventa forte per Juventus, Milan e Roma con il Paris Saint Germain che sembra intenzionato a lanciarsi fortemente su un giocatore sondato da tutte e tre le società. Già a gennaio i parigini potrebbero provare l’assedio.

Ndicka piace

Il profilo in questione è quello di Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte, difensore francese scuola Auxerre. Il calciatore piace e non poco, specialmente perché si tratterebbe di un profilo giovane e di sicuro affidamento.

Per il difensore dei tedeschi la fila aumenta sempre più con il passare del tempo, specialmente perché è in scadenza di contratto e a gennaio potrebbe tranquillamente andarsene via a poco. La volontà di rinnovare manca e il calciatore gradirebbe il salto in una big europea.

Intanto Juventus, Milan e Roma continuano a trattare ad oltranza, sapendo che sul giocatore ci sono anche Arsenal e Tottenham. Difficile non possa crearsi un’asta, specialmente perché i tedeschi dell’Eintracht potrebbero sfruttare l’occasione per alzare di quel poco possibile il prezzo del cartellino. I bianconeri potrebbero puntare sugli ottimi rapporti tra le due società per avvicinarsi al difensore francese e cercare di ottenere una corsia preferenziale dopo l’affare Kostic.