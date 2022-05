Perisic, la Juventus prova ad inserirsi

Ivan Perisic sta trattando il rinnovo con l’Inter, ma sembra però scontento della sua situazione. I bianconeri potrebbero provare ad inserirsi

Una settimana strana quella di Ivan Perisic. Da mattatore – con una doppietta – della Juventus nei supplementari della finale di Coppa Italia a problema per l’Inter. Il calciatore sembrerebbe essere innervosito per la situazione stallo sul suo rinnovo, avendo anche lanciato frecciatine alla dirigenza.

Secondo il croato, infatti, “i calciatori importanti non si rinnovano alla fine”. Parole decisamente velenose, che hanno dunque acceso il mercato. La Juventus sembra provare ad inserirsi, cercando lo sgarbo ai nerazzurri.

Richieste alte e bianconeri che guardano

Il croato chiede almeno 6 milioni di euro per poter rinnovare il proprio contratto, ma l’Inter sembra voler offrire soltanto un biennale da 4,5 milioni a stagione. Le due parti si incontreranno dopo la partita con il Cagliari, ma sembrerebbe esserci il rischio di fumata nera. Come detto, Ivan Perisic non sembra essere così contento della propria situazione e la frustrazione si è vista anche nelle ultime settimane, in campo. Il giocatore sta giocando meglio del previsto, forte anche della voglia di mettersi in mostra.

La Juventus, complice anche l’Inter pronta a fiondarsi su Paulo Dybala, starebbe ponderando lo sgambetto per il croato. Il calciatore potrebbe essere la pedina importante che Massimiliano Allegri chiede per un’eventuale attacco a tre. La Juventus non faticherebbe ad offrire lo stipendio che chiede, avendo offerto anche due milioni in più a Paulo Dybala, specialmente in vista del poter utilizzare il calciatore nel proprio scacchiere tattico.