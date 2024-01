Perla Vatiero, al centro della polemica: “Fuori dalla casa io e Greta non potremo mai essere amiche”

Tra i protagonisti di quest’ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero è nuovamente finita al centro delle polemiche. A non sfuggire al pubblico sono state alcune confidenze che Perla ha fatto riguardo a Greta Rossetti e su un possibile rapporto con lei fuori dal reality.

“Fuori dalla casa io e Greta non potremo mai essere amiche” – Durante un momento di confidenza con Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella, Perla ha ammesso di non voler avere alcun rapporto con Greta una volta uscita dalla casa. L’ex volto di Temptation Island, infatti, ha spiegato di voler evitare situazioni dove ci saranno sia l’ex tentatrice che Mirko Brunetti, ex di entrambe le ragazze:

“Io non ci potrei mai avere un’amicizia esterna con lei. Qui viviamo in una vita non reale, in cui per forza vuoi o non vuoi devi condividerci delle cose. Però se io penso all’esterno, lei non può essermi amica. Io non posso uscire e frequentarmi con lei, sarebbe folle. Che farò fuori? Voi magari organizzate una cena e siamo in venti, io posso venire una volta e poi finisce lì. E sarebbe strano perché in una cena di gruppo ci potrebbe stare anche Mirko e magari io quelle situazioni le eviterò pure. Mi dico ‘no non vengo ed evito, mi mette ansia stare in un posto tutti e tre’.

Perché fuori è la vita reale, mica voglio vedere tutti. Da persona lucida, se si organizza una cena e siamo tutti e c’è lei posso farla una volta, ma non so cosa mi dice la testa, magari non me la faccio e non vengo. Però se ha bisogno qui dentro di un consiglio io ci sono.

Lei qui dentro ad oggi vuoi o non vuoi ha Monia, Letizia, ci sono io, in modo strano ma ci sono. Io fossi in lei sfrutterei più questo che altro…”.

A far storcere il naso al popolo del web, inoltre, si è aggiunta un’altra riflessione della Vatiero. Sempre durante questa chiacchierata con gli altri gieffini, come riportato da Biccy.it, la ragazza ha detto la sua sul possibile interesse della Rossetti nei confronti di Sergio D’Ottavi:

“Io penserei più all’amicizia che altro. meglio questi rapporti che un interesse scemo che magari nemmeno va avanti. Io fossi in lei non avrei interesse nel fatto che piaccio ad una persona. Monia ha detto che Greta ha messo un punto interrogativo su Sergio. Io nemmeno il punto interrogativo metterei. Al posto suo io non sarei mai rimasta sola con lui come ha fatto adesso”.