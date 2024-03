Perla Vatiero, dopo il confronto con Mirko Brunetti: “Avrei fatto le valigie e sarei andata via con lui”

Nel corso dell’ultima puntata del GF, andata in onda lunedì in prima serata, c’è stato l’ennesimo confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. L’incontro non ha portato ad alcuna conclusione, tanto che la ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo con le altre gieffine.

“Avrei fatto le valigie e sarei andata via con lui” – Convocata in studio da Alfonso Signorini per spiegare il significato delle parole in codice usate con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, Perla ha ammesso che stava parlando di Alessio Falsone. Ovviamente queste rivelazioni hanno indispettito Mirko, portando ad un confronto tra i due ex volti di Temptation Island.

Nonostante la Vatiero abbia più volte precisato che con Alessio c’è solo una semplice amicizia, Brunetti ha ammesso: “Sono molto deluso, hai fatto capire molto di più di quello che forse credi. Se volevi togliermi dei dubbi non l’hai fatto. Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma“.

L’incontro, però, alla fine non ha portato alcun chiarimento. Il giorno dopo la puntata, la Vatiero si è confrontata con le altre inquiline. Perla ha continuato a sostenere di non essere interessato a nessun ragazzo presente in casa, aggiungendo:

“Ieri avrei preso le valigie e me ne sarei andata, sarei uscita per andare da lui. Se avessi avuto la possibilità l’avrei fatto. Che facevo? Me ne andavo due settimane prima della fine? Mollo? Sarei folle, non me lo perdonerei ma non me lo perdonerebbe nemmeno lui, lo conosco. Perché è folle quello che ha pensato, non lo accetto”.