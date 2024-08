Perla Vatiero, è finita con Mirko Brunetti? Le polemiche dei fan

A distanza di pochi mesi dalla fine del Grande Fratello, sembra ritornata la crisi tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Sebbene i due ex volti del GF non abbiano ancora commentato nulla al riguardo, da giorni si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile maretta.

Sebbene sia giusto rispettare la privacy di chiunque, anche dei cosiddetti vip, diversi fan di Perla e Mirko non sono di quest’avviso. In molti, infatti, hanno iniziato a stancarsi del silenzio da parte dei due ex gieffini con i fan.

POLEMICHE – Come è oramai noto, i due si sono fatti conoscere a Temptation Island. Se dopo l’esperienza nel viaggio dei sentimenti sembrava totalmente finita la storia tra la Vatiero e l’ex gieffino, il GF gli ha dato la possibilità di riprovarci. La coppia ha appassionato il pubblico, conquistando un gran numero di fan che continua a sostenerli anche dopo il reality.

Negli ultimi giorni, però, si è iniziato a vociferare di un forte periodo di crisi per l’amata coppia. Stando a quanto scoperto da Alessandro Rosica, Mirko non gradirebbe affatto alcune amicizie di Perla. Inoltre, la famiglia della ragazza non vedrebbe di buon occhio l’ex gieffino.

Mentre continuano a circolare i rumors sulla loro possibile crisi, sui profili social di Perla e Mirko tutto tace. Questo silenzio, però, non sarebbe per nulla graditi ai fan della coppia. Dopo mesi di sostegno ai due ex gieffini, arrivando anche a far vincere il reality alla Vatiero, i fan pretendono spiegazioni dai due ragazzi. Arriveranno mai?