Perla Vatiero e Mirko Brunetti: i post sui social riaccendono il gossip sulla rottura

La separazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti risale ormai a diverse settimane fa, ma i fan non hanno smesso di sperare in una possibile riconciliazione. Ecco perché gli ultimi movimenti social dei due ex gieffini hanno fatto esplodere il web, riaccendendo l’interesse sulla loro storia.

In compagnia

A far discutere i follower sono state alcune stories condivise sui rispettivi profili Instagram, dove entrambi sono apparsi in compagnia inaspettata. La miccia è stata accesa da Anita Olivieri, ex compagna di avventura di Mirko e Perla nella Casa del Grande Fratello e grande amica della Vatiero.

Proprio per questo legame speciale, i fan sono rimasti sorpresi quando Anita ha pubblicato un selfie con Mirko, scattato durante la Milano Fashion Week. La foto, che ritrae i due sorridenti, ha lasciato molti sconcertati, visto il rapporto di amicizia che legava Anita a Perla. La reazione del pubblico è stata immediata, con molti che hanno espresso delusione per il gesto della Olivieri, immortalata con l’ex dell’amica.

Perla con Alessio Falsone

Ma il vero colpo di scena è arrivato poco dopo, con un’immagine che ha fatto ancora più scalpore: Perla Vatiero insieme ad Alessio Falsone, in un clima di complicità e sorrisi. Questa foto ha rapidamente fatto il giro del web, riaccendendo vecchi rumors. Durante il Grande Fratello, infatti, tra Perla e Alessio c’era stato un breve flirt, e negli ultimi tempi si era vociferato che proprio lui potesse essere una delle cause della rottura tra Perla e Mirko.

La stessa Perla non ha mai nascosto di essersi sentita attratta da Alessio durante il reality. Nonostante Alessio avesse poi scelto di intraprendere una relazione con Anita, anche quella storia è finita una volta fuori dalla Casa. E così, vederlo ora accanto a Perla, felici e complici, ha scatenato una vera e propria bufera online. Ma come ha reagito Mirko Brunetti a tutto questo trambusto? Per ora, ha mantenuto un atteggiamento diplomatico.