Perla Vatiero, il duro sfogo dopo le recenti polemiche: “Questa situazione mi fa star male”

Nelle ultime settimane Perla Vatiero si sta trovato ad essere al centro di una vera e propria bufera. L’ex gieffina, infatti, è stata accusata di star facendo delle sponsorizzazioni poco trasparenti e molto sospette. Davanti a queste continue critiche, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello si è lasciata andare a un duro sfogo.

“Questa situazione mi fa star male” – Conclusa la sua avventura al GF, dove si è aggiudicata la vittoria, Perla ha intrapreso la sua carriera sui social. A seguirla è il manager Alessandro Piscopo, recentemente finito al centro di pesanti accuse da parte di Alessandro Rosica ed ex membri della sua agenzia.

Rosica, noto come l’Investigatore social, ha accusato il manager di far sponsorizzare ai suoi clienti, quindi anche a Perla, delle vere e proprie truffe. Ovviamente queste accuse non sono passate inosservate al popolo del web, facendo finire l’ex gieffina al centro delle polemiche.

Dopo un primo intervento sui social, Perla ha deciso di tornare nuovamente sull’argomento. Nelle ultime ore, infatti, l’ex protagonista del Grande Fratello ha deciso di utilizzare le sue IG Stories per lasciarsi andare ad un duro sfogo:

“Volevo parlarvi di una cosa molto importante, visto che sono giorni che si parla solo di Perla. Io capisco che parlare di Perla in questo momento può far comodo, però sinceramente a me questa situazione mi sta stancando e mi sta veramente facendo star male. Parlo in me e non entro nel merito di terze persone o di altre situazioni, però vedo un accanimento in situazioni di cose fatte un mese fa che è veramente folle. Quindi se volete continuare a parlare di Perla, fatelo, però non permetto a nessuno di parlare del mio lavoro perché io ci metto impegno, cuore e la faccia, e tutto questo mi sembra veramente un qualcosa di esagerato, di continuare a screditare Perla e ciò che fa Perla. Con questo io metto un punto a questa situazione”.