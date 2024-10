Perla Vatiero, il velato messaggio a Mirko Brunetti: “Una come me non torna più indietro”

Nonostante sembra che tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti sia definitivamente finita, l’oramai ex coppia continua ad essere nel mirino del gossip. Questa volta ad attirare l’attenzione degli appassionati della cronaca rosa è stato un post condiviso dalla vincitrice e che sembrerebbe un velato messaggio per l’ex.

“Una come me non torna più indietro” – Dopo essersi detti addio a Temptation Island, Mirko e Perla si erano ritrovati al GF. All’interno della casa più spiata d’Italia, i due ragazzi si erano confrontati e riavvicinati, decidendo di darsi un’altra opportunità. a distanza di pochi mesi dalla fine del reality, però, i due si sono detti nuovamente addio.

Sebbene negli ultimi tempi si sia vociferato più volte di un possibile ritorno di fiamma tra i due ex gieffini, al momento entrambi sono single e non sembrano affatto intenzionati a tornare nuovamente insieme. Nei giorni scorsi, però, un breve filmato pubblicato dalla Vatiero ha fatto discutere.

Molto attiva sui social, l’ex volto di Temptation Island ha pubblicato su TikTok un video mentre balla la nuova canzone di Angelina Mango e Olly. A far pensare che possa essere un messaggio rivolto all’ex sono i versi scelti dalla ragazza:

“Ma tu mi conosci e sai

Che una come me

Non ritorna più indietro

Piuttosto va avanti sui cocci di vetro

Mi giro e ti vedo (Mi giro e ti vedo)

E se ci penso sorrido (E se ci penso sorrido)

Perché l’ho capito (Ma cosa hai capito?)

Non mi serve più averti vicino

Tanto lo sai

Tanto lo sai”.