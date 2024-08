Perla Vatiero, lo sfogo dopo la rottura con Mirko: “Sto andando in terapia”

Protagonisti nel corso dell’ultima edizione del GF, negli ultimi giorni Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono nuovamente tornati al centro dei riflettori. I due ex gieffini, infatti, hanno annunciato la fine della loro travagliata e seguita storia d’amore.

L’annuncio della fine della love-story tra Perla e Mirko ha scatenato la rabbia dei fan più accaniti della coppia. Davanti agli insulti e alle cattiverie ricevuti negli ultimi giorni, la Vatiero si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social.

LO SFOGO SUI SOCIAL – Come si è potuto notare nel corso del GF, il fandom dei Perletti ha sempre seguito e sostenuto con un certo fervore la coppia. La notizia della rottura della coppia, nonostante i rumors delle ultime settimane, ha lasciato spiazzati i fan più accaniti.

Ovviamente la notizia ha portato con sé diverse teorie sulle possibili cause della fine della chiacchierata love-story tra i due ex gieffini. Addirittura, c’è stato chi ha messo in mezzo Ioana, sorella di Perla, additandola come la causa della fine della relazione della vincitrice del GF.

Davanti a queste numerose cattiverie, Perla Vatiero ha deciso di intervenire sui suoi canali social. Attraverso una storia di Instagram, la ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo:

“Sono davvero rattristata per tutta la cattiveria che sto leggendo in giro… non pensavo si scatenasse tutto questo odio. Avevo chiesto un po’ di rispetto, essendo un periodo un po’ particolare e difficile, ma purtroppo non tutti riescono a comprenderlo, preferiscono giudicare. Ripeto per l’ennesima volta che questa scelta è stata presa di comune accordo. Non c’entrano TERZE PERSONE. Ho sempre ragionato con la mia testa. Voi state facendo supposizioni assurde (lavorative, familiari) non conoscendo i reali problemi di coppia. Che abbiamo deciso di tenere segreti. Sfido chiunque a superare tutto quello che è successo a noi… abbiamo bisogno di tempo”.

Ha poi preso subito le difese della sorella, recentemente attaccata da una parte dei fan dei Perletti: “Addirittura è stata accusata mia sorella, la persona che mi è stata accanto in qualsiasi momento, che non ha mai influenzato le mie scelte, anzi ha lasciato che sbagliassi e crescessi“.

Inoltre, l’ex gieffina ha rivelato di essere attualmente in terapia per affrontare il difficile periodo che sta vivendo: “Non ho bisogno di dirvi che sto male, sto andando anche in terapia da un mese e mezzo. Tutta questa situazione mi sta creando tanta ansia, vedere anche le persone che mi stanno accanto stare male per me. Non c’è un colpevole, stiamo entrambi male. Ora mi è stato consigliato di staccare un po’, andare via, anche dai social, e così farò. Spero capiate che sono sempre io, Perla, la persona vera e sincera che avete conosciuto. Nessuno mi ha manipolata, ho sempre i miei valori. Grazie a chi, nonostante tutto, è sempre qui”.