Perla Vatiero, lo sfogo: “Mi fa male vedere la cattiveria sbattuta in faccia”

Tra i protagonisti di quest’ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero è nuovamente finita nel mirino dei social. Stanca dei continui scontri che avvengono all’interno della casa, la gieffina si è lasciata andare ad un duro sfogo.

“Mi fa male vedere la cattiveria sbattuta in faccia” – Al centro dell’attenzione per il suo turbolento rapporto con Mirko Brunetti, ex fidanzato ed ex gieffino, la Vatiero si è lasciata andare ad un duro sfogo. Come dimostrato non solo nelle ultime puntate, ma anche nelle clip divenute virali sul web, nella casa non mancano gli accesi scontri.

Durante un momento di confidenze con Letizia Petris, Perla non è riuscita a trattenere le lacrime. Sfogandosi con l’amica, l’ex volto di Temptation Island ha ammesso di essere stanca di tutti i litigi che stanno avvenendo nella casa e di voler vivere questa esperienza con più leggerezza:

“Mi fa male vedere la cattiveria sbattuta in faccia e la falsità, io queste cose non le sopporto. Spero che questa settimana cambino le cose […] Ho fallito in quella situazione, io solo che lo vedo mi viene una cosa allo stomaco. Non hai idea. L’ho gia vissuta, sapere che una persona gode dell’infelicità degli altri è una cosa che mi logora dentro”.

Davanti al duro sfogo dell’inquilina, la Petris è subito corsa a consolarla. Dopo aver abbracciato Perla, la fotografa sarda le ha consigliato di concertarsi su se stessa: “È vero che io ho Paolo, ma io ho bisogno anche di te. Tu vali quando Paolo nella mia vita. Anzi di più perché gli amici valgono di più e lui lo sa” .