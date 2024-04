Perla Vatiero, problemi con le sponsorizzazioni: interviene il Codacons

Perla Vatiero si trova ora nel bel mezzo di una tempesta di polemiche. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello rischia di affrontare gravi conseguenze a causa delle sponsorizzazioni sospette che sono venute alla luce recentemente. Le critiche si sono scatenate sui social media dopo che sono emerse alcune pubblicità non dichiarate o poco trasparenti, coinvolgendo guru del web e siti di scommesse e suscitando l’ira di molti dei suoi seguaci.

Interviene il Codacons

La situazione ha richiamato l’attenzione di Gianluca Di Ascenzo, presidente del Codacons, l’associazione dei consumatori, che ha promesso di avviare un’indagine sulla condotta dell’ex concorrente del Grande Fratello per evitare una situazione simile a quella della Ferragni e fare chiarezza nel controverso mondo degli influencer.

La giornata di ieri è stata particolarmente difficile per Perla Vatiero, travolta dalle critiche riguardo alle sponsorizzazioni che occupano sempre più spazio sui suoi profili social ufficiali. È stata accusata non solo per la mancanza di trasparenza delle pubblicità (alcune delle quali non dichiarate o con l’hashtag #adv reso quasi illeggibile), ma anche per i contenuti promossi.

Dai siti di scommesse sportive rivolti ai giovani con promesse ingannevoli di guadagni facili fino a prodotti di dubbia qualità, l’ex concorrente del Grande Fratello e futura sposa di Mirko Brunetti sembra aver abusato della sua posizione, spesso celando la natura pubblicitaria dei contenuti stessi.

Il coinvolgimento del Codacons è stato inevitabile a seguito di queste controversie riguardanti le sponsorizzazioni di Perla Vatiero. Durante l’ultima puntata di Casa SDL, il format social di SDLTv ideato da Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate, il presidente dell’associazione dei consumatori Gianluca Di Ascenzo è stato interrogato sull’argomento. “La ragazza che ha vinto il Grande Fratello sta sponsorizzando dei falsi guru e dei siti di scommesse. Fossi in voi io le darei un’occhiata perché non è giusto che Chiara Ferragni paghi per tutti mentre la Vatiero fa come vuole, fa pubblicità occulta e soprattutto di prodotto truffa”, ha sottolineato Parpiglia, spingendo Di Ascenzo a prendere provvedimenti: “Me la segno e indagheremo”, ha promesso il presidente del Codacons.