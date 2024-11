Perugia, set della fiction sull’omicidio di Meredith Kercher

Sono passati 17 anni dall’omicidio di Meredith Kercher e la sua scomparsa è ancora tutt’oggi oggetto di discussione. Amanda Knox, ex coinquilina della ragazza, nonché indagata per il suo omicidio, ha deciso di rompere il silenzio dopo tanto tempo dalla sua scomparsa. A lei è da annoverare la decisione di iniziare le riprese della fiction sulla vicenda dell’assassinio di Meredith.

Il caso della sua morte fece parlare l’intero mondo. Chi era Meredith Kercher? Una ragazza inglese giunta a Perugia per studiare. Durante la notte del 1 Novembre 2007, fu assassinata e ritrovata morta il giorno seguente nella sua stanza, all’interno della casa in cui conviveva con altre persone. L’unico ad essere effettivamente stato condannato con l’accusa di omicidio è stato Rudy Guende, mentre la Knox e il suo compagno del tempo Raffaele Sollecito sono stati assolti, dopo aver trascorso anni in carcere.

All’interno di tale fiction, prodotta da Amanda e Monica Lewinsky, il punto focale non è la morte di Meredith, ma è l’erronea condanna posta sul capo della sua coinquilina americana, che per venir fuori da quest'”odissea”, come l’ha definita, ha impiegato ben 16 anni. Il set delle registrazioni non poteva essere che Perugia, luogo del delitto. Attualmente, le riprese si stanno svolgendo ad Orvieto.

La famiglia della ragazza inglese non si è espressa sulla questione. L’avvocato Francesco Maresca ha preso parola a riguardo e si è pronunciato, dicendo: ” A 17 anni dalla morte di Meredith ancora adesso continuiamo a parlarne nei luoghi meno appropriati”. Ha poi aggiunto: ” Sarebbe opportuno il silenzio e il ricordo, ma evidentemente per questa americana sono importanti solo i profitti che ricava da una vicenda di cui si lamentava ma che le ha portato soldi e fama”.

Maresca non chiede, dunque, altro che rispetto per il dolore della famiglia, la cui sofferenza non potrà mai essere superata. Ricorda, inoltre, quanto già in passato tale vicenda sia stata oggetto di salotti televisivi e set cinematografici. Diffida dall’obiettivo della Knox di voler rappresentare la verità, dal momento che essa è già stata ampiamente raccontata.