Petagna al Monza

Secondo quanto riferisce La Repubblica in queste ore c’è stata un’accelerata da parte del Monza per l’attaccante del Napoli Andrea Petagna. Un trasferimento in uscita che apre le porte ad un arrivo in casa Napoli. Infatti con la cessione di Petagna, il Napoli andrà ad investire circa 16-17 milioni di euro per Giovanni Simeone.

Ecco cosa scrive La Repubblica: “Il Napoli ha accelerato lo scambio virtuale impostato da settimane. Andrea Petagna andrà al Monza, Giovanni Simeone si vestirà d’azzurro. Ciak, si va in scena. In Brianza hanno deciso: il centravanti per conquistare una salvezza comoda sarà il 27enne di Trieste. Adriano Galiani dovrebbe chiudere la trattativa all’inizio della prossima settimana, molto probabilmente già lunedì.”

Il quotidiano ha poi continuato così: “Ha aumentato la parte fissa per il Napoli che darà il via libera alla cessione, fortemente caldeggiata pure da Petagna. Per lui è pronto un contratto da 2,4 milioni di euro più bonus. L’attaccante è rimasto in panchina pure mercoledì sera nel match amichevole contro l‘Adana, segnale di una svolta vicina. Ieri, poi, l’accelerazione da parte del Monza.”

Il Monza dovrebbe versare nelle casse del Napoli circa 12 milioni di parte fissa, ai quali si aggiungeranno 2 milioni di bonus legati alla salvezza del club lombardo. Invece l’attaccante triestino avrà un contratto da 2.4 milioni più bonus, più degli attuali 1.8 milioni di euro che percepisce con il club di De Laurentis.

Altro giocatore che interessa al Monza è Adam Ounas, con il quale però non è stata fatta un’offerta concreta. Il calciatore algerino come Petagna è stato seduto in panchina nella gara contro l’Adana, chiaro segnale da parte della società partenopea di preservare questi giocatori da qualsiasi infortunio per poi cederli.