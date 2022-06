Petagna, il Besiktas vuole puntare su di lui

Secondo l’allenatore dei turchi, Petagna sarebbe il profilo ideale per la propria formazione. Il Besiktas potrebbe presto presentare un’offerta

Non solo Italia per Petagna. L’attaccante ex Atalanta sembra aver attirato le attenzioni di alcune squadre estere, con un club turco pronto a fare sul serio per il giocatore italiano. La squadra in questione sarebbe il Besiktas di Ismael, che potrebbe presentare un’offerta nei prossimi giorni.

Andrea Petagna non si è mai visto al centro del progetto azzurro e, anzi, i partenopei lo vedrebbero solo come un buon rimpiazzo. Nulla di più e nulla meno, il calciatore ex Spal è in uscita da almeno due sessioni di mercato. Il Napoli, però, lo ha trattenuto a più riprese. Questa sarà la volta buona?

Dalla Turchia sono sicuri…

In Turchia ne hanno la sicurezza: Valerien Ismael vedrebbe bene Andrea Petagna come perno offensivo del proprio scacchiere. Sul giocatore ci sarebbero anche altre squadre, tra cui anche il Torino e il Monza tra le italiane. Purtroppo per le ultime due citate, però, il giocatore sembra volenteroso di aspettare una squadra che faccia l’Europa.

Il Besiktas – in questa stagione – non è riuscito a qualificarsi ad alcuna coppa finendo la propria stagione al sesto posto nel campionato turco a ben sei lunghezze dal piazzamento per i preliminari di Conference League. Addirittura sono quattordici i punti dalla zona preliminari di Champions League, occupata dal Fenerbahce. La squadra turca cerca rifondazione e ha voglia di tornare a vincere. Dopo la vittoria del campionato 2020-2021, il Besiktas si ritrova ad aver vissuto una stagione orribile. Basterà Petagna per rialzare le sorti dei turchi?