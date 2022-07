Petagna-Monza, ormai ci siamo

Per il trasferimento di Andrea Petagna al Monza manca veramente poco. Il Napoli ha deciso di agevolare il trasferimento, fumata bianca vicinissima

L’ex calciatore di Atalanta, Spal, Milan e Sampdoria sembra in procinto di cambiare nuovamente squadra. Andrea Petagna lascerà Napoli e si trasferirà a Monza, dove potrebbe trovare maggior minutaggio. Il calciatore triestino classe ’95 si è visto cercato anche da alcune squadre estere, il Besiktas su tutte, ma sembrerebbe aver vinto la volontà di restare in Italia.

Il suo obiettivo iniziale è quello di accumulare minutaggio e risultare centrale in un progetto ambizioso, magari con la Champions League da giocare. Il Monza sembra poter offrire almeno due su tre delle richieste del giocatore. Il Napoli potrebbe aiutare il Monza con il trasferimento.

Si cambia formula

I partenopei potrebbero aiutare il Monza ad una sola condizione: aumento lieve del prezzo. Infatti, i brianzoli vorrebbero puntare anche per il futuro su Andrea Petagna e vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto anziché un diritto come si era ipotizzato nelle scorse settimane.

Il Napoli, dal canto suo, chiede almeno 5 milioni per il prestito oneroso e 15 di obbligo di riscatto. Le parti sono vicinissime e la fumata bianca potrebbe arrivare già entro la prossima settimana. A pesare molto sul trasferimento la volontà del giocatore, con il Napoli che avrebbe voluto tenerlo per fargli fare panchina. Gli azzurri, però, dovranno ora cercare un sostituto. Osimhen sembra poter rimanere, ma una riserva sarà d’obbligo. Il nome più in voga è quello di Andrea Belotti, su cui però sono in pole Roma e Fiorentina.