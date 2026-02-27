Petto di pollo ed altri alimenti richiamati dai supermercati italiani per sospetta salmonella

È scattato un nuovo allarme alimentare che coinvolge diversi prodotti a base di pollo destinati alla vendita al dettaglio. Alcuni lotti di petto di pollo, ali, fusi e sovracosce sono stati ritirati dal commercio per tutelare la sicurezza dei consumatori. Alla base del provvedimento c’è un possibile rischio microbiologico. Non si esclude, infatti, una contaminazione da salmonella.

La comunicazione ufficiale è arrivata dai supermercati Tosano, che hanno diffuso l’avviso attraverso i propri canali informativi. La catena ha invitato i clienti a non consumare i prodotti interessati. L’iniziativa rientra nelle procedure di prevenzione previste in questi casi. L’obiettivo è ridurre qualsiasi pericolo per la salute.

In totale sono otto gli avvisi di richiamo pubblicati, tutti riferiti a tagli di pollo appartenenti a diversi lotti. I prodotti erano destinati al consumo domestico. Il ritiro è stato disposto in via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche. Le autorità competenti stanno effettuando i controlli necessari.

Tutti gli articoli segnalati provengono dalla stessa azienda produttrice, la Avicarvil, attiva nel settore delle carni avicole. Il produttore e la grande distribuzione collaborano per fare chiarezza sull’accaduto. Eventuali aggiornamenti ufficiali saranno comunicati nei prossimi giorni. L’attenzione resta alta sul fronte della sicurezza alimentare.