Piacco, sfondano le barriere protettive e finiscono in un dirupo di 20 metri: salvi mamma e figlio

Davvero un brutto incidente stradale quello che ha coinvolto una madre e suo figlio. Mentre procedevano con la loro Fiat Panda presso la statale 223 in provincia di Varese, a Piacco, la loro vettura è precipitata in un dirupo facendo un volo di oltre 20 metri ieri sera.

Con la loro auto i due hanno sfondato le barriere protettive presenti sulla carreggiata e sono finiti fuori strada, nel dirupo. Nell’auto una donna di 83 anni e il figlio di 60 anni. Sul posto sono arrivate due ambulanze per aiutarli ad estrarli dall’autovettura ed accompagnarli immediatamente in Ospedale.

Nonostante il brutto incidente, fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita ed hanno riportato solo qualche ferita dovute al forte impatto con il suolo dopo un volo davvero impressionante.

Le condizioni dei due sono subito sembrate non gravi e sono stati trasportati all’Ospedale di Varese in codice giallo.

Dopo che i due sono stati messi in salvo e portati in Ospedale per le cure mediche, sul luogo sono subito intervenuti i Carabinieri per fare le loro valutazioni ed una gru per estrarre la macchina dal profondo dirupo.