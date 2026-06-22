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Piccoli pacchi dalla Cina, in arrivo nuove tasse: costi più alti per i consumatori

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
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Foto dell'Unione Europea
Foto dell'Unione Europea

Dal primo luglio entrerà in vigore una nuova tassa europea sui piccoli pacchi provenienti dai Paesi extra Ue. La misura riguarderà anche le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, finora esenti da dazi, e comporterà un costo aggiuntivo di 3 euro per ogni spedizione

Per arginare i giganti delle vendite

In Italia, però, il peso economico potrebbe essere ancora maggiore. Alla tariffa europea potrebbe infatti sommarsi un contributo nazionale di 2 euro, introdotto con la Legge di Bilancio e finora sospeso. Se entrambe le misure dovessero essere applicate contemporaneamente, il costo complessivo arriverebbe a 5 euro per pacco, ai quali andrebbe aggiunta anche l’Iva.

La decisione nasce dalla volontà di contrastare la forte crescita delle spedizioni a basso costo provenienti soprattutto dalla Cina e di garantire una maggiore concorrenza nei confronti delle imprese europee. Secondo i dati di Bruxelles, nel 2024 sono entrati nel mercato europeo circa 4,6 miliardi di piccoli pacchi, il 91% dei quali provenienti dalla Cina.

Situazione potenzialmente drammatica

Le associazioni di categoria, tuttavia, esprimono preoccupazione. Confetra, che rappresenta il settore del trasporto e della logistica, chiede l’eliminazione della tassa italiana, sostenendo che una doppia imposizione potrebbe ridurre drasticamente il volume delle spedizioni e causare danni economici sia alle imprese sia alle entrate fiscali dello Stato.

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