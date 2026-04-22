Pierpaolo Petrelli, in crisi con Giulia Salemi? Le foto parlano chiaro

Nelle ultime ore, non si fa altro che parlare della presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. A rivelare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha raccontato una serie di episodi sulla sua newsletter.

L’esperto di gossip non ha usato mezzi termini; anzi, è andato molto diretto nel rivelare gli scoop: “Pierpaolo si è goduto una serata in libera uscita nel locale di Philipp Plein, accerchiato da bellissime ragazze”. Nulla, dunque, di molto scandaloso. Tuttavia, l’ex velino di “Striscia la Notizia” e l’influencer non compaiono da molto tempo insieme.

Anzi, anche Giulia appare sempre in dolce compagnia. È infatti: “Inseparabile dal giovane modello Mattia Basso”. Parpiglia ha concluso poi l’articolo, dicendo:” Basta questo per dire che i due sono in crisi? Chissà.” Entrambi i giovani sono molto attivi sui loro rispettivi social, ma nessuno dei due si mostra con l’altro. Le fotografie li vedono separati con loro figlio, Kian.

A dir il vero, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” recentemente a “Verissimo” ha rivelato a Silvia Toffanin che lui e la conduttrice hanno deciso di mantenere un profilo più basso sui social, come coppia.

Nonostante per molti anni, si siano esposti costantemente sui loro canali Instagram, hanno deciso di cambiare rotta rispetto al passato; in un’ottica di maggiore discrezionalità. Al tempo, Pierpaolo ha aggiunto che tra i due va tutto bene; ovviamente, l’arrivo di un figlio ha cambiato radicalmente le loro abitudini e le loro priorità.

Volendo tirare le somme, sia la Salemi che Petrelli hanno effettivamente ammesso di aver affrontato qualche problema, nulla di eclatante. D’altro canto, ci sono prove ed immagini che lasciano pensare che il loro rapporto sia arrivato ad un binario morto. Non resta, dunque, che aspettare aggiornamenti futuri.