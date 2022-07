Pierpaolo Pretelli, al centro della polemica: una dichiarazione scatena le critiche

Dopo il suo percorso al GF Vip, Pierpaolo Pretelli ha faccio breccia nei cuori di molti telespettatori. Oltre ad aver trovato visibilità, nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore. Dalla sua partecipazione al reality, Pretelli fa oramai coppia fissa con Giulia Salemi, anche lei ex gieffina.

Nelle scorse ore, però, Pierpaolo si è ritrovato al centro della polemica. A far storcere il naso a molti utenti è stata una dichiarazione dell’ex velino di Striscia la Notizia, etichettata sui social come sessista.

AL CENTRO DELLE POLEMICHE – Nei giorni scorsi il fidanzato di Giulia Salemi si è esibito a Matera, come riportato dal breve filmato che ha scatenato la polemica. Durante la sua esibizione, Pierpaolo ha ammesso di essere seguito da un gran numero di follower che ha più di 60 anni, ma di non capirne il motivo: “Forse è il periodo di Domenica In, quindi ho preso tutto il pubblico, ma è incredibile”.

Proseguendo nel suo discorso, l’ex gieffino ha aggiunto: “Io suono, vado in discoteca nel weekend… quando vado in console davanti c’è una schiera di over sessanta assatanate”. Questa battuta non è piaciuta agli utenti dei social che lo hanno accusato di sessismo.

Sotto al post della pagina Instagram ThePipol_TV, in molti si sono scagliati contro Pierpaolo Pretelli. Tra i commenti, infatti, c’è chi ha scritto: “Pagliaccio” e chi lo ha accusato di essersi montato la testa. Altri utenti hanno preso le difese dell’ex velino: “Ma possibile che non si riesce a comprendere l’ironia in uno spettacolo leggero e ironico? Ma dai sono basita”.